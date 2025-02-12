Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 105. yılı coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 105. yılı coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş\'ın kurtuluşunun 105. yılı coşkuyla kutlandı

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

12.02.2025 13:48  Güncelleme: 13:55
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Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümü çerçevesinde, Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle kentte çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şehrin dört bir yanında kutlamalar coşkuyla gerçekleştirilirken Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun katılımıyla düzenlenen kutlama coşkusu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, kahramanlık madalyasını al bayrağa astı.

Şehir protokolü, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, il müftüsünün duasıyla başladı.

Açılış konuşmasında kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, "Depremin açtığı yaralar, kayıplarımızın hüznü hala içimizi burkuyor. Ama biliyoruz bu şehrin evlatları, yılmayanların, yıkılmayanların torunlarıdır. Biz, Sütçü İmam'ın, Senem Ayşe'nin, Arslan Bey'in, Ali Sezai Efendi'nin torunlarıyız. Biz, esareti değil, şerefi tercih edenlerin mirasçısıyız. Bu şehir, tarihin her döneminde imanı ve fedakarlığıyla anılmıştır. Deprem sonrası şehirlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeniden imar ederken, yalnızca taşları üst üste koymuyoruz; şehrimizin ruhunu, maneviyatını ve Türkiye'ye mal olan kahramanlığını da yeniden inşa ediyoruz. Nasıl 105 yıl önce atalarımız birbirine kenetlendiyse, bizler de bugün yaşadığımız bu büyük sınav karşısında omuz omuza duruyoruz. Kahramanmaraş'ın hikayesini, Kahramanmaraş'ın destanını yeniden yazıyoruz. Tüm kalbimle ifade ediyorum; sönmez bu ocak sönmeyecek" dedi.

Vali Mükerrem Ünlüer ise, "Bu topraklar, sadece kahramanlıklarla değil, acılarla da sınanan bir şehir oldu. 6 Şubat 2023'te yaşanan büyük deprem felaketiyle nice canımızı yitirdik, şehrimiz maalesef ağır yaralar aldı. Geçmişte olduğu gibi atalarımızdan aldığımız ruhla Kahramanmaraş'ı hep birlikte inşa edeceğiz. 'Sönmez Bu Ocak' temasıyla kutladığımız 12 Şubat Kurtuluş Bayramı vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Maraş'ın kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve 6 Şubat deprem şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyor, Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin düşman işgalinden kurtuluşunun 105. yıl dönümünü tebrik ediyor, saygılar sunuyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurtuluş destanının konu alındığı tiyatro gösterisi, izleyicilere aktarıldı.

Geçit göreni sonrası etkinlikler son buldu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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