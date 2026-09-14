Kahramanmaraş'ta 200'ü aşkın işçi iki aydır maaş ve tazminat alamadı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 200'ü aşkın işçi iki aydır maaş ve tazminat alamadı

Kahramanmaraş\'ta 200\'ü aşkın işçi iki aydır maaş ve tazminat alamadı
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Şirikcioğlu Grubu'ndan çıkarılan 200'ü aşkın işçi, iki aydır maaş ve tazminatlarının ödenmediğini belirterek fabrika önünde toplandı. İşçiler adına konuşan Mustafa Köse, tazminatların 10-12 taksite bölündüğünü ancak ilk taksidin bile yatmadığını öne sürdü.

Haber: Kurtuluş Karaaslan

(KAHRAMANMARAŞ) - Şirikcioğlu Grubu bünyesinde çalışırken işten çıkarılan 200'ü aşkın işçi, iki aydır maaş ve tazminatlarının ödenmediğini belirterek fabrika önünde toplandı. İşçiler adına konuşan Mustafa Köse, kendilerine ödeme tarihi verilmediğini ve şirket yetkililerinin "Yasal yollara başvurun" dediğini öne sürdü.

İşçiler, işten çıkarılmalarının üzerinden iki ay geçmesine rağmen ücret ve tazminat alacaklarının ödenmediğini belirterek, fabrika önünde toplandılar ve şirket yönetiminden alacaklarının ne zaman ödeneceğine ilişkin takvim açıklanmasını istediler.

İşçilerden Mustafa Köse, işçilerin büyük bölümünün asgari ücretle geçindiğini belirterek, işten çıkarılmalarının ardından ekonomik sıkıntıların arttığını söyledi.

Köse, "Buradaki arkadaşların hepsi mağdur ve perişan. Okul kıyafetleri, kiralar ve banka borçları var. İşten çıkarılmamızın üzerinden iki ay geçti. İki aydır ne ödeme var ne haber veren ne de bizimle konuşan biri" dedi.

"TAZMİNATLAR BÖLÜNDÜ, BİR TAKSİDİ BİLE YATMADI"

Tazminatların 10 veya 12 taksite bölündüğünü ancak ilk taksidin dahi ödenmediğini öne süren Köse, işçilere sürekli ödeme yapılacağı yönünde bilgi verildiğini söyledi.

Köse, "Daha dokuz ay mı bekleyeceğiz? O gün gelecek mi, o da belli değil. Burada 200 kişi vardı. Bu 200 kişinin içinde parasını alan bir kişi yok. Ne maaşını ne tazminatını ne de herhangi bir alacağını alan var" diye konuştu.

"İNSANLAR EVİNE GIDA ALAMIYOR"

İşten çıkarılan çalışanların yaklaşık yüzde 70'inin asgari ücretle geçindiğini ifade eden Köse, işsizlik ödeneğinin ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamaya yetmediğini söyledi. Bazı işçilerin borçlarını ödeyebilmek ve araçlarını tamir ettirebilmek için hayvanlarını sattığını aktaran Köse, "İnsanlar evine gıda alamıyor. Burada kira ödeyen ve çok zor durumda olan arkadaşlarımız var. İşsizlik maaşı olarak 13-15 bin lira veriliyor. İki veya üç çocuğu olan bir insan bu parayla çocuğuna kıyafet mi alsın, kirasını mı ödesin, evine alışveriş mi yapsın?" diye konuştu.

"YASAL YOLLARA BAŞVURUN DENİLDİ"

Başka bir işçi ise fabrika önünde toplandıktan sonra şirketin personel müdürü ve avukatıyla görüştüklerini belirterek, kendilerine ödeme tarihi verilmediğini savundu. Kendilerine, "İcra memuruna gidin, hakkınızı yasal yollardan arayın. Biz size bir şey diyemeyiz" denildiğini aktaran Köse, şunları söyledi:

"Bu çalışanların on yıllık emeği var. Bu emeğin karşılığı yalnızca 'Yasal yollara başvurun' demek mi? Ellerinden geldiğince bir ödeme yapmaları gerekmez mi? Az bir maaş alacağımız vardı, onun da yarısını verdiler, yarısını vermediler. Yazıklar olsun, insanlık kalmamış."

Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, Mustafa Köse, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta 200'ü aşkın işçi iki aydır maaş ve tazminat alamadı - Son Dakika

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