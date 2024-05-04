Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden öğrenci anısına futsal turnuvası düzenlendi - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden öğrenci anısına futsal turnuvası düzenlendi

Kahramanmaraş\'ta depremde hayatını kaybeden öğrenci anısına futsal turnuvası düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencisi Rabia Elmacı'nın anısını yaşatmak amacıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde futsal turnuvası düzenlendi. Turnuvanın final programına ETÜ Rektörü, dekanlar, akademisyenler ve Rabia Elmacı'nın yakınları katıldı. Şampiyon takım kupasını Rektör Çakmak'ın elinden aldı.

04.05.2024 12:29
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) öğrencisi Rabia Elmacı anısına futsal turnuvası düzenlendi.

ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi ile öğrenci topluluklarından Eğitim ve Kültür Kulübü iş birliğiyle yarı yıl tatili için memleketi Hatay'a giden ve 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rabia Elmacı'nın hatırasını yaşatmak amacıyla futsal turnuvası düzenlendi.

Turnuvanın final programına ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Dekanlar, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci ile Rabia Elmacı'nın yakınları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Rabia anısına hazırlanan video gösterimi ve Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Rektör Çakmak, yaşanan felaketin derin yaralar açtığını belirterek: "Böylesi zamanlarda konuşmak gerçekten zor. Her nefis ölümü tadacak. Ancak Rabia kızımız diğer depremzede kardeşlerimiz gibi şehadet mertebesine erişti. Ne mutlu siz yakınlarına ki şehit olan bir evladınız var. Rabia'mızın kıymetli hatırası her zaman bizlerle beraber olacak. Bu vesileyle afetlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Rektör Çakmak'ın ardından konuşan Eğitim ve Kültür Kulübü Danışmanı, Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Arş. Gör. Furkan Öget, yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin üzüntüsünün hala çok taze olduğunu ifade ederek: Bizler şunu biliyoruz ki ölüm bedenin sonlanmasıyla değil, sevginin ve hatıraların son bulmasıyla başalar. Biz kardeşimizi her daim aramızda ve yakınımızda hissedeceğiz" diye konuştu.

Son olarak söz alan Rabia'nın Dayısı Osman Köylü ise ETÜ'de olmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, Rabia'nın hatırasına sahip çıkan ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından başlayan final müsabakasında Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü penaltı atışlarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü 6-5 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Şampiyon takım kupasını Rektör Çakmak'ın elinden aldı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta depremde hayatını kaybeden öğrenci anısına futsal turnuvası düzenlendi - Son Dakika

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