Haber: Kurtuluş KARAASLAN

(KAHRAMANMARAŞ) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında dokuz kategoride edebiyat ödülleri sahiplerine verildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bugün dokuz kategoride takdim edilen ödüller, edebiyatımıza verilen emeğe duyduğumuz saygının ifadesidir" dedi.

Kahramanmaraş'ta 21-29 Kasım tarihleri arasında "Edebiyat Birleştirir" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında ödül töreni, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla gerçekleştirildi. Okan Bayülgen ve Fulya Kalfa'nın sunuculuğunu üstlendiği törene, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, şairler, yazarlar ve edebiyatseverler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ın 2025 yılında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edildiğini ifade ederek, "Böylesi bir edebi gelenek ve zenginlik bugün sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da hak ettiği kabulü görmüş, bu başlıkta Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek şehir olarak 2025 yılında Kahramanmaraş, UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmiştir" dedi.

Bakanlık olarak Kahramanmaraş'ın kültürel mirasının korunmasına yönelik çalışmalara katkı vermeyi sürdüreceklerini belirten Ersoy, ödüle layık görülen edebiyatçıları tebrik etti.

"BİR ŞEHRİ YENİDEN İNŞA ETMEK YALNIZCA BİNALARINI YAPMAK DEĞİLDİR"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılanma sürecinde kültürel mirasın korunmasının önemine dikkati çekerek, "Bir şehri yeniden inşa etmek yalnızca binalarını, yollarını ve meydanlarını yeniden yapmak değildir. O şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve ruhunu da yaşatmak gerekmektedir" diye konuştu.

Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi ile Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi projelerine değinen Görgel, çocukların ve gençlerin edebiyatla daha güçlü bağlar kurmasını hedeflediklerini belirtti.

16 ÜLKEDEN EDEBİYATÇI, 34 ETKİNLİK

Görgel, dokuz gün süren organizasyon kapsamında 16 farklı ülkeden şair, yazar ve düşünce insanının Kahramanmaraş'ta ağırlandığını, toplam 34 etkinliğin düzenlendiğini bildirdi.

Törende, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu da birer konuşma yaptı. Konuşmalarda kentin edebiyat geleneği ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması üzerinde duruldu.

Ödüller, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel tarafından takdim edildi.

DOKUZ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri kapsamında ödüle layık görülen isimler şöyle:

"Şiir Ödülü Mustafa Köneçoğlu, Şiir Çevirisi Ödülü Faruk Šehic, Öykü Ödülü: Mehmet Kahraman, Roman Ödülü Nicolae Spataru, Çocuk Edebiyatı Ödülü Ayşegül Sözen Dağ, Düşünce Kitabı Ödülü Prof. Dr. Ekrem Demirli, Yayıncılık Ödülü Prof. Dr. Mustafa Koç, Yaşam Boyu Başarı Ödülü Beşir Ayvazoğlu ve Jüri Özel Ödülü Ali Akbaş."

Tören, Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir'in müzik dinletisiyle sona erdi.