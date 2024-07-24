Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Sıcak Havada Maraş Çöreği Yapıyor - Son Dakika
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Yerel

Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Sıcak Havada Maraş Çöreği Yapıyor

Kahramanmaraş'ta sıcak havalarla mücadele eden fırıncı ustaları, zor şartlar altında Maraş çöreği üretmeye devam ediyor. Dulkadiroğlu ilçesinde faaliyet gösteren fırıncılar, coğrafi işaretli tescilli çörekleri maharetli elleriyle hazırlıyor. Sıcaklıklara rağmen işlerini severek yapan fırıncılar, vatandaşlara ekmek yapmak için zorlu mesailerine devam ediyor.

24.07.2024 10:56
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Kahramanmaraş'ta fırıncı ustaları bir yandan sıcak havalarla mücadele ederken diğer yandan fırının önünde zor şartlar altında Maraş çöreği yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren fırıncı ustalarının ekmek telaşı sürüyor. Kentin coğrafi işaretli tescilli Maraş çörekleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Fırıncılar, aşırı sıcaklıklara rağmen fırının önünde dayanılmaz sıcaklığa rağmen zorlu mesailerine devam edip çörek üretiyorlar.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Zor şartlar altında çalışan esnaf Cemil Özkutay, "Depremden sonra açtığımız iş yerimizde, sıcaklara rağmen sürdürmüş olduğumuz işimizi severek yapıyoruz. Karman çörekleri olarak halkımıza Kahramanmaraş halkımıza hizmetlerimizi sunmaktayız. Dışarısı 40 derece, fırının önü çok daha fazla" dedi.

"Vatandaşa ekmek yapmak zorundayız"

Fırıncı ustası Murat Beşenli de Kahramanmaraş'ın lavaşının, çöreklerinin meşhur olduğunu belirterek, "Sıcaklara elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Sıcaklık fazla ama yine de mecbur vatandaşa ekmek yapmak zorundayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Sıcak Havada Maraş Çöreği Yapıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Sıcak Havada Maraş Çöreği Yapıyor - Son Dakika
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