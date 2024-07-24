Kahramanmaraş'ta Fırıncılar Sıcak Havada Maraş Çöreği Yapıyor

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Kahramanmaraş'ta fırıncı ustaları bir yandan sıcak havalarla mücadele ederken diğer yandan fırının önünde zor şartlar altında Maraş çöreği yapıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki tarihi Kapalı Çarşı'da faaliyet gösteren fırıncı ustalarının ekmek telaşı sürüyor. Kentin coğrafi işaretli tescilli Maraş çörekleri ustaların maharetli ellerinde hazırlanıyor. Fırıncılar, aşırı sıcaklıklara rağmen fırının önünde dayanılmaz sıcaklığa rağmen zorlu mesailerine devam edip çörek üretiyorlar.

"İşimizi severek yapıyoruz"

Zor şartlar altında çalışan esnaf Cemil Özkutay, "Depremden sonra açtığımız iş yerimizde, sıcaklara rağmen sürdürmüş olduğumuz işimizi severek yapıyoruz. Karman çörekleri olarak halkımıza Kahramanmaraş halkımıza hizmetlerimizi sunmaktayız. Dışarısı 40 derece, fırının önü çok daha fazla" dedi.

"Vatandaşa ekmek yapmak zorundayız"

Fırıncı ustası Murat Beşenli de Kahramanmaraş'ın lavaşının, çöreklerinin meşhur olduğunu belirterek, "Sıcaklara elimizden geldiği kadar dayanmaya çalışıyoruz. Sıcaklık fazla ama yine de mecbur vatandaşa ekmek yapmak zorundayız" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ