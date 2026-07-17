Kahramanmaraş'ta Kaza: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kaza: 2 Yaralı

17.07.2026 14:35
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Onikişubat'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu'nda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis ekipleri kazanın meydana geliş nedenine ilişkin inceleme başlattı.

KUZEY ÇEVRE YOLU'NDA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Onikişubat ilçesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazanın meydana geliş nedenini belirlemek amacıyla inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Platformu

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