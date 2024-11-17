Kahramanmaraş\'ta Park Halindeki Otomobil Yangını

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Kahramanmaraş'ta otomobil yangını

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, bugün öğle saatlerinde Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple park halindeki otomobilde yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangını çevredeki diğer araçlara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Ancak yangın sırasında otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatılırken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.