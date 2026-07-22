Kahramanmaraş'ta Yangın Felaketi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Yangın Felaketi

22.07.2026 14:56
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Plastik fabrikasındaki yangın, yanındaki tekstil fabrikasına sıçradı. Ekipler müdahalede bulunuyor.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek yan taraftaki tekstil fabrikasına sıçradı. Bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve KASKİ ekibi sevk edilirken, ekipler yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için çalışmalarını sürdürüyor.

PLASTİK FABRİKASININ DEPOSUNDA BAŞLAYAN YANGIN TEKSTİL FABRİKASINA SIÇRADI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Gayberli Mahallesi Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan bir plastik fabrikasının deposunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki tekstil fabrikasına sıçradı. Her iki iş yeri de alevlere teslim olurken, ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle plastik fabrikasının deposunda başlayan yangın, kısa sürede şiddetini artırarak yan tarafta bulunan tekstil fabrikasına sıçradı. Yoğun dumanın gökyüzünü kapladığı bölgede iki iş yerini de alevler sardı.

EKİPLERDEN YOĞUN MÜDAHALE

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) ekipleri sevk edildi. Güvenlik önlemleri alınırken, itfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba harcıyor.

YANGININ NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatılırken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa, Güvenlik, İnceleme, Plastik, İtfaiye, Ekonomi, Yerel, Kaza, Son Dakika

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