Kahramanmaraş\'ta Yaşlılara Bayram Desteği

Kahramanmaraş'ta belediye ekipleri yaşlı vatandaşların ev temizliği ile kişisel bakımlarını gerçekleştirdi.

Kentte yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hizmetlerini artırarak sürdürdüğü belirtilen Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Ramazan Bayramı'nda da desteklerini sürdürdüğü bildirildi. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin, şehirdeki 65 yaş üstü vatandaşları bayram da da ziyaret ederek ev temizliği, kişisel bakım, sağlık kontrolleri ve berber hizmetleri gibi ihtiyaçlarını karşıladığı kaydedildi.Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştırmak adına yapılan çalışmalarda beğeni topluyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlardan Zeliha Milcan, belediyenin sunduğu destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Milcan, "Belediyemizin vermiş olduğu bu hizmetten çok memnunuz. Her zaman gelip evimizin temizliğini yapıyorlar. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Belediye ekiplerinin her zaman destek olduğunu aktaran Fatma Soylu da, "Hizmetten çok memnunuz, Allah razı olsun, devletimize zeval vermesin. Belediye ekipleri evimizi temizliyor, sağlık kontrollerimizi yapıyor" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ