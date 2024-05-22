Kahramanmaraş\'tan bin 76 çift Aile ve Gençlik Fonu\'na başvurdu

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'na Kahramanmaraş'tan bin 76 çift başvurdu.

15 Şubat 2024 tarihinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, deprem bölgesinde pilot olarak hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nu başlattı. Başlatılan fona Kahramanmaraş'tan bin 76 çift başvururken, 692 çift Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün düzenlediği eğitimlere katıldı. Eğitimler çiftlerin evlilik tarihlerine göre planlanarak devam ettiriliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen proje, aile kurumunu desteklemeyi, güçlendirmeyi ve gençleri sosyal risklere karşı korumayı hedefliyor. Proje kapsamında başvurusu onaylanan çiftlere 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz 150 bin lira faizsiz kredi desteği sağlanıyor.

Eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor

Gençlerin bu fona başvurabilmesi için, bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası sunacağı eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanması gerekiyor. Eğitim programlarına katılıp resmi nikahı 15-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen çiftler için Aile ve Gençlik Fonu ödemeleri Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın yaptığı açıklamaya göre 21 Nisan itibarıyla başladı.

Aile birliğini güçlendirmek ve gelecek nesillere daha sağlam bir temel bırakmak amacıyla başlatılan Aile ve Gençlik Fonu, genç çiftlere finansal destek sağlayarak, aile kurumunu korumayı ve güçlendirmeyi amaçlıyor. - KAHRAMANMARAŞ