Kahramanmaraş ve Gaziantepli paraşütçüler, şehitlere saygı uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Sporları Federasyonu Kahramanmaraş ve Gaziantep İl Temsilciliklerine bağlı paraşütçüler, Pazarcık'ın Büyük Nacar Köyü'nde 1650 rakımlı Kürdelen Tepesi'nde bir araya gelerek şehitler, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar ve Maraş'ta 1920 yılında Milli Mücadele'nin fitilini ateşleyen kahramanların anısına saygı atlayışı gerçekleştirdi.
6 Şubat depremlerinde büyük hasar ve can kayıpları verilen Pazarcık'ın Büyük Nacar köyüne gelen paraşütçüler, bu kez anlamlı bir etkinlikte bir araya gelerek gökyüzünde süzüldü. Kürdelen Tepesi'nde teker teker atlayan paraşütçüler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Gökyüzünde süzülen paraşütçüler, serbest paraşütle atlayış dalında yeteneklerini sergilerken, kendilerini merak ve heyecanla takip eden köy halkına da keyifli anlar yaşattı. Pazarcık semalarında süzülen paraşütçüler, planlandığı gibi boş araziye başarıyla iniş gerçekleştirdi.
"Vatan topraklarını daha kıymetli hale getirmek için düzenledik"
Etkinliği organize eden Talih Yarboynu, "Şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak, onların emanet ettiği vatan topraklarını daha kıymetli hale getirmek için böyle bir etkinliği düzenledik. Biraz hava şartlarımız uymadı ama Büyük Nacar'dan Pazarcık ilçemiz şehitlik mezarlığına kadar uçmaktı hedef. Bugünün anlamı da Kahramanmaraş'ta Milli Mücadele'nin fitilini ilk ateşleyen 104'ncü yıldönümü münasebeti nedeniyle burada bize katkı sağlayan vatandaşlara da teşekkür ederim" dedi.
"Güzel bir uçuş gerçekleştirdik"
Türk Hava Sporları Federasyonu Kahramanmaraş İl Temsilcisi Yılmaz Cansarı, "Gaziantep'ten ve Kahramanmaraş'tan pilot arkadaşlarla bugünün öneminde deprem şehitleri, Kahramanmaraş'ın düşman işgalinin kurtuluşu anısına güzel bir uçuş gerçekleştirdik" diye konuştu.
"Şehitlerimizi yad ettik"
Atlayışlarda şehitleri andıklarını ifade eden Aydın Yusufoğlu, "Büyük Nacar köyünde deprem şehitleri anısına uçuş gerçekleştirdik. Bu uçuşumuzda şehitlerimiz anısına, hem Filistin'de şehitler hem de deprem şehitleri adına onları yad etmek açısından ve köy halkına moral ve motivasyon olması sebebiyle uçuşlar gerçekleştirdik. Amacımız bugün farkındalık oluşturmak, çocuklara ve gençlere moral motivasyon vermek, seslerini duyurabilmekti amacımız. Umarım onları gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. - KAHRAMANMARAŞ
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