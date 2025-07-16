15 Temmuz Anma Programı Kahta'da Düzenlendi - Son Dakika
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15 Temmuz Anma Programı Kahta'da Düzenlendi

15 Temmuz Anma Programı Kahta\'da Düzenlendi
16.07.2025 09:28  Güncelleme: 09:30
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Kahta Kaymakamlığı Meydanı'nda gerçekleştirilen program, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden gecede, "Seccadeni Al Gel" çağrısıyla yatsı namazı kılındı.

Anma programında konuşan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, 15 Temmuz'un milletin destansı direnişiyle bastırılan bir ihanet gecesi olduğunu vurguladı.

Kaymakam Soysal, "15 Temmuz 2016 tarihinde, ülkemizi, milletimizi ve demokrasimizi yok etmek isteyen bir ihanet şebekesi harekete geçmiş aslında 15 Temmuz'dan öncede olan niyet ve teşebbüslerini o gece silahlı hale getirerek, milletin silahlarını yine bu aziz ve fedakar millete doğrultarak bir darbe girişiminde bulunmuşlardır. Emirleri emir komuta zincirinden almayan, milletimize ve devletimize hizmet etmek yerine iradelerini Fethullahçı terör örgütünün başına teslim eden şer çetesi mensuplarının teşebbüsleri, milletimizin iradesi ve başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere devletimizin gösterdiği kararlılığı karşısında başarısız olmuştur. 15 Temmuz ihanetini de unutmayacağız, unutturmayacağız, bu duygularla 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Vatanı ve Milleti uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman gazilerimize şifalar temenni ediyorum. Rabbim Milletimizin birliğini daim eylesin" dedi.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç ise günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Başkan Hallaç, 15 Temmuz gecesinin milletimizin kararlılığı, inancı ve vatan sevgisiyle yazılmış bir kahramanlık destanı olduğunu sözlerine ekledi.

Günün anlam ve önemine dair ilahi ve müzik dinletileriyle program gecenin ilerleyen saatlerine kadar sürdü.

Saatler 00.13'ü gösterdiğinde tüm camilerde sela okundu.

Programa, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Cumhuriyet Başsavcısı Alper Ersan, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Anma Programı Kahta'da Düzenlendi - Son Dakika

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