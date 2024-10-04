Kahta'da Bisiklet Sürme Etkinliği - Son Dakika
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Yerel

Kahta'da Bisiklet Sürme Etkinliği

Kahta\'da Bisiklet Sürme Etkinliği

Avrupa Spor Haftası kapsamında Kahta'da bisiklet sürme etkinliği düzenlendi, sporun önemi vurgulandı.

04.10.2024 15:30
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Avrupa Spor Haftası dolayısıyla Kahta Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet sürme etkinliği büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Mevlana Ortaokulu önünden başlayan etkinlik, Filistin Caddesi'ne kadar devam edip kaymakamlık bahçesinde sona erdi. Etkinliğe katılan Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ve protokol üyeleri öğrencilerle birlikte bisiklet sürerek sporun önemine dikkat çekti.

Güzergah boyunca kolluk kuvvetleri tarafından yolun güvenliği sağlandı. Etkinliğin ardından öğrencilere çeşitli yiyecek ikramları yapılırken, herhangi bir yarışma düzenlenmeyerek, farkındalık oluşturmak ve spor sevgisini aşılamak hedeflendi.

Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, sporun toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Spor, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın temel unsurlarından biridir. Gençlerimizi spora teşvik etmek, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın en etkili yollarından biridir. Bugünkü etkinliğimizin amacı da sporu sevdirmek ve hareketli bir yaşam biçimini desteklemektir. Bundan sonraki süreçlerde sporu sevdirmek ve daha aktif hale getirmek için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle çeşitli etkinlikleri sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bisiklet sürme etkinliğine, Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Sefa Sezer, İlçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Ceran, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Çiçek, Kurum amirleri ve öğrenciler katıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kahta'da Bisiklet Sürme Etkinliği - Son Dakika

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