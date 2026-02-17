Kalker Ocağı Projesi ÇED Süreci İptal Edildi - Son Dakika
Kalker Ocağı Projesi ÇED Süreci İptal Edildi

17.02.2026 11:04
Menemen'deki kalker ocağı projesinin ÇED süreci, mahkeme kararlarına aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Haber: TENZİLE AŞÇI

(İZMİR) - İzmir'in Menemen ilçesi Kır Mahallesi mevkisinde Karagöl Tabiat Parkı çevresinde S.K.Y. Petrol Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti'nin "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" için 7. kez başlattığı ÇED süreci, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği tarafından mahkemelerin verdiği kararlar gözetilmediği gerekçesiyle iptal edildi.

S.K.Y. Petrol Madencilik İnşaat Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin İzmir'in Menemen ilçesi Kır Mahallesi mevkisinde "Kalker Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi" projesi için 7. kez başlattığı ÇED süreci, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından iptal edildi. Konuyla ilgili olarak İzmir Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yazısında, projenin daha önce mahkeme kararlarıyla iptal edildiği hatırlatılarak projede mahkeme kararlarında belirtilen gerekçelerin dikkate alınmadığı ve projenin telafisi mümkün olmayan çevresel etkilere yol açabileceği ifadelerine yer verildi.

Yazıda, "... Yapılan yeni başvurularda Mahkeme kararı gerekçelerinin teknik olması nedeniyle, Mahkeme kararlarında yer alan gerekçelerin gözetilip gözetilmediğine ilişkin olarak Genel Müdürlüğünüz/İl Müdürlüklerince yapılacak değerlendirme neticesinde; iptal kararı gerekçeleri gözetilmeksizin yapılan aynı nitelikteki yeni başvurunun reddedilmesi gerektiği, bununla birlikte aynı nitelikte olmasa dahi, yapılan her yeni başvuruda, iptal kararı gerekçelerinin Genel Müdürlüğünüzce/İl Müdürlüklerince gözetilerek ÇED kararı verilmesinin, idare hukukuna hakim olan ilkelere, ihtiyata ve usul ekonomisine uygun olacağı değerlendirilmektedir.

....sunulan Proje Tanıtım Dosyası ile ilgili olarak, faaliyete ilişkin mahkeme kararları ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ilgi (a)'da kayıtlı yazısı gereği yapılan ve yapılacak olan başvuruların telaffisi mümkün olmayan çevresel etkilere neden olacağı gerekçesi ile reddedilmesi Bakanlığımızca uygun mütalaa edilmektedir" denildi.

Maden ocağı projesi için daha önce verilen "ÇED Gerekli Değil" kararları mahkeme kararlarıyla iptal edilmişti.

Mahkeme ve bakanlık tarafından iptal edilmişti

İptal kararlarına gerekçe olarak ise proje sahasının Değirmendere Barajı'nın orta ve uzun mesafe koruma alanında bulunmasından dolayı barajın olumsuz etkileneceği, proje bölgesinin orman sınırları içerisinde ve yangına hassas bölgede olması ile proje alanı çevresinde Karagöl Tabiat Parkı ve Yamanlar Dağı Tabiat Parkı ile çok sayıda mesire yeri, doğa yürüyüş parkurları bulunduğu ve bunların yoğun ve nitelikli orman varlığının bulunması gösterilmişti.

Mahkeme kararlarına rağmen şirketin ÇED alanı üzerinde yaptığı değişikliklerle başlattığı birden fazla ÇED süreci ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından "alınan önlemlerin proje etki alanında oluşması muhtemel riskleri ortadan kaldırmayacağı ve bu gerekçeleri geçersiz kılan bir rapor veya belge sunulmaması" gerekçesiyle iptal edilmişti.

Projeye ilişkin hazırlanan önceki bilirkişi raporlarında, bölgenin bütüncül ekosistem yapısına sahip olduğu ve madencilik faaliyetlerinin geri döndürülemez çevresel etkiler yaratabileceği ifade edilmişti.

Projenin detayları...

Proje kapsamında toplam 40,69 hektar olan ruhsat sahasının 10,75 hektarı ÇED alanı olarak belirlenirken, ocağın yıllık kapasitesinin ise 750 bin ton olması öngörüldü.

Projeye ilişkin hazırlanan raporda, ocak alanının 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında ise K18d3 paftasında "orman arazi" olarak belirtilen alanlarda yer aldığı bilgisine yer verildi. Raporda ocağın "patlatma yöntemiyle" çalıştırılacağı belirtildi.

Raporda ayrıca, proje sahasına en yakın duyarlı yapının ise sahanın yaklaşık 110 metre günaydoğusunda yer alan Kır Mahallesi'ne bağlı hane olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA

