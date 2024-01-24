 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kalp ve Diyabet Hastaları Soğuktan Korunmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Kalp ve Diyabet Hastaları Soğuktan Korunmalı

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, kalp ve diyabet hastalarının soğuktan korunmaları gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Çiftçi, özellikle kalp hastalarının grip ve zatürre aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı. Soğuk hava ve ani soğuğa maruz kalmanın kalp hastalıklarını daha fazla etkilediğini ifade eden Prof. Dr. Çiftçi, hastaların sıkı giyinmeleri, düzenli beslenmeleri ve karbonhidrat yerine daha hafif yağlı yiyecekler tüketmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca, enfeksiyonlardan korunmak için grip ve zatürre aşılarının yapılması gerektiğini belirtti.

24.01.2024 - 10:50,
Abone Ol

SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, kronik rahatsızlıkları bulunanların soğuktan korunmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Özellikle kalp hastalarının grip ve zatürre aşılarını yani pnömokok aşılarını yaptırmaları gerekiyor, buna diyabetik hastalar da dahil" uyarısında bulundu.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Çiftçi, özellikle kalp hastaları ile birlikte diyabetik rahatsızlığı olanların grip ve zatürre aşılarını yaptırmalarını önerdi.

"SOĞUĞA MARUZ KALMA KALP HASTALIĞINI DAHA FAZLA ETKİLER"

Prof. Dr. Özgür Çiftçi şöyle konuştu:

"Soğuk hava özellikle çok soğuk ülkelerde mesela Sibirya gibi ülkelerde soğuk havanın etkisi daha azken, ülkemiz gibi ılıman kuşaktaki ülkelerde soğuk havanın etkisi daha fazla oluyor. Bir de ani soğuğa maruz kalma ekstra olarak kalp hastalığını daha fazla etkiler. Özellikle korner arter hastalığı dediğimiz kalp krizinin de içinde bulunduğu hastalık grubunu daha fazla etkiler. O yüzden ne yapacağız, soğuktan korunmamız lazım. Şeker hastaları, kalp hastaları bunlar daha fazla dikkat edecekler kendilerine. İyice giyinip, o şekilde dışarı çıkmaları lazım, düzenli beslenmeleri lazım. Soğuk havalarda diyabet, kan şekeri seviyelerinin daha yüksek olduğunu görürüz. Tansiyon yükseklikleri ortaya çıkacaktır ve kanın akışkanlığı da daha azaldığı için bu sorunlar daha fazla gözükecek. Ne yapacağız, sıkı giyineceğiz. Yediğimize, içtiğimize dikkat edeceğiz. Karbonhidrattan daha zayıf, lipitlerden daha sık beslenmeli, daha hafif yağlı yiyecekler tüketmemiz lazım ki hastanın şekeri artmasın."

"ŞEKER EĞER KONTROLÜ ZORLAŞIRSA KORONER ARTAR HASTALIĞI DA ARTACAKTIR"

Şeker eğer kontrolü zorlaşırsa koroner artar hastalığı da artacaktır. Temel sıkıntı özellikle bizim gibi ılıman kuşaktaki ülkelerdeki ani soğuk havanın ani değişimleri bizi etkiliyor. Bir de dışarı çıktığımızda dikkat etmemiz lazım. Eğer rüzgara karşı yürüyorsak ve bu da soğuk bir rüzgarsa kesinlikle kalp damarlarında spazma yol açabilir, ani kalp ölümlerini arttırabilir ve daha kısa sürede göğüs ağrısı, mesela normalde üç merdiven çıkarak göğüs ağrısı olan bir hastanın bir kat merdiven çıkmayla göğüs ağrısı olabiliyor, ya da elinde bir yük taşıyorsa. O yüzden ne yapacağız; kendimizi koruyacağız. Bir başka dikkat edeceğimiz şeyse, malumunuz kış mevsiminde enfeksiyonlar daha fazla gözüküyor. O konuda da korumamız lazım kendimizi. Özellikle kalp hastaları grip aşısı aşılarını ve zatürre aşılarını yani pnömokok aşılarını yaptırmaları gerekiyor, buna diyabetik hastalar da dahil. Bunlara dikkat edersek, soğuktan korunmak mümkün, oldukça sınırlı olacaktır etkisi."

Kalp ve Diyabet Hastaları Soğuktan Korunmalı
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kalp ve Diyabet Hastaları Soğuktan Korunmalı - Son Dakika


22:52
İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25
ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13
İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek İsrail Dışişleri Bakanı Katz: Hizbullah geri adım atmazsa bunun bedelini tüm Lübnan ödeyecek
21:54
Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27
MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56
Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu

Son Dakika
22:52 İsmail Kartal'dan RAMS Başakşehir maçı sonrası gözdağı
22:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'la yeni sınır kapıları açılması gündemimizde
22:25 ABD'den Türkiye'ye F-16 satışı açıklaması
22:13 İsrail Dışişleri Bakanı: Hizbullah'ın bedelini Lübnan ödeyecek
21:54 Kanarya'dan kritik 3 puan! Fenerbahçe, RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi
21:27 MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:56 Uluslararası Adalet Divanı İsrail kararını cuma günü ilan edecek
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 CHP'nin İzmir ve Antalya adayı kim olacak? PM cuma günü toplanıyor
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 23:21:23. #1.11#
SON DAKİKA: Kalp ve Diyabet Hastaları Soğuktan Korunmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement