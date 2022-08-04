Yine aynı ülke yine aynı manzara! Bu kafayla NATO'yu rüyanızda görürsünüz

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu üzerine Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Ankara'da bir yayınevinin merkez ofisi ve deposuna baskın gerçekleştirdi. Ekipler, baskın sırasında depoda detaylı incelemeler gerçekleştirdi. İncelemelerde yayınevine ait bütün dijital materyallere el konulurken çevrede geniş güvenlik önlemi alındı. Yayınevinin Kızılay 'da gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise yayınevine ait dijital materyaller incelendikten sonra el konuldu.

ANKARA - Kamu Personel Seçme Sınavı lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda bir yayınevine baskın yapan polis ekiplerinin araması sona erdi. Ekipler, yayınevine ait birçok dijital materyale ve soru kitapçığına el koydu.

Kaynak: İHA

KPSS, Genel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › KPSS soruşturmasında arama çalışmaları sona erdi - Son Dakika

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