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Kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyon, traktöre arkadan çarptı ve 1 kişi yaralandı. Kazada traktör sürücüsü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı
29.12.2023 - 23:03,  Güncelleme: 23:07
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Kamyon traktöre arkadan çarptı: 1 yaralı

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde kamyonun traktöre arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Milas- Bodrum Karayolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karayolunda seyir halinde olan 35 AAE 047 plakalı kamyon sürücüsü önünde seyreden ve iddiaya göre uyarıcı görsel ışıklandırmaları olmayan 48 AOV 188 plakalı traktörü fark etmeyince kamyon traktöre arkadan çarptı. Çarpışma sonucunda hem kamyonun, hem traktörün ön lastikleri koptu. Kazada traktör sürücüsü S.A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan traktör sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
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