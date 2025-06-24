Hatay'da üst geçit duvarına çarparak hurdaya dönen kamyondaki 2 kişi yaralandı.
Kaza, Antakya çevreyolu Gülderen kavşağı mevkiinde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon üst geçit duvarına çarptı. Kazada kamyon hurdaya döndü. Araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı şahıslar olay yerindeki müdahalenin hastaneye sevk edildiler.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Kamyon Üst Geçide Çarptı, 2 Yaralı - Son Dakika
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