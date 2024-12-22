Kamyonet hafif araca çarptı, yaralanan yok

Kamyonetin hafif ticari araca çarptığı anlar kamerada
ANTALYA - Manavgat'ta meydana gelen ve kamyonetin hafif ticari araca çarptığı trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza; Antalya'nın Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Cadde üzerinde seyir halindeki Mehmet Emin T. idaresindeki 07 JC 493 plakalı hafif ticari araca, Bünyamin Ş.'nin kullandığı 07 BFC 292 plakalı kapalı kasa kamyonet çarptı. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada hafif ticari araç çarpmanın şiddetiyle savrularak kaldırımda bulunan aydınlatma direğine çarparak durabilirken, büyük şans eseri yaralanan olmadı.
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