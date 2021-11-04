Kan bağışı seferberliğine destek - Son Dakika

Samsun'da elektrik firması çalışanları ile vatandaşlar Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) çalışanları, her yıl olduğu gibi bu yıl da 'kan bağışı' kampanyasına destek verdi. Çalışanlar ve yöneticiler, genel müdürlük otoparkında kurulan stantta kan bağışında bulundu. Kampanyaya şirkete gelen vatandaşlar da katıldı. Sabah saat 09.00'da başlayan kampanya yoğun ilgi nedeniyle akşam saat 18.00'e kadar devam etti.

"Kan vermek toplumsal görev"

YEDAŞ olarak 5 bölge de hizmet verdiklerini ve sadece enerji alanında değil sosyal sorumluluk projelerinde de her zaman sivil toplum örgütlerinin yanında olduklarını belirten YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, "Samsun, Amasya, Çorum, Ordu ve Sinop illerinde hizmet vermekteyiz. Bizler sadece enerji alanında değil sosyal alanlarda da vatandaşın yanındayız. Burada ise Türk Kızılay'a kan bağışı desteğinde bulunmak istedik. Biz de bu bölgeye hizmet verdiğimizden ötürü YEDAŞ olarak şahsım ve tüm çalışanlarımız ile birlikte kan bağışında bulunuyoruz" dedi.

Çalışanların kan bağışında bulunmalarından dolayı oldukça mutlu olduğunu ifade eden Genel Müdür Bora, "Kan bağışının tek kaynağı insandır. Asli görevimiz tüm tüketicilerimize kaliteli ve kesintisiz elektrik hizmeti sunmak ama içerisinde bulunduğumuz topluma değer katmak gibi bir misyona da sahibiz" diye konuştu.

"Kan herkesin ihtiyacı"

Samsun Türk Kızılay yetkilileri ise " Türkiye'de tedavi için kan ve kök hücre bekleyen pek çok hasta var. Toplumsal farkındalık bu konuda önemli. Kan acil ihtiyaçtır, gönüllü ve karşılık beklemeden, düzenli olarak bağışçısı sayısının artırılması gerekmektedir. Bununla ilgili olarak yaptığımız çalışmalar ve düzenlediğimiz kampanyalar umut verici. YEDAŞ çalışanlarının kan ve kök hücre bağışında bulunmalarından dolayı YEDAŞ Genel Müdürü Hasan Yasir Bora ve çalışanlara kampanyaya gösterdikleri destek ve ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandılar. - SAMSUN