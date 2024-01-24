Kan Bağışıyla Bir Çocuğun Hayatı Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ve bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Ezgi Korkmaz'ın kan kanseri kuzeninin çocuğu için verdiği kan örneği, 9 yıl sonra 12 yaşındaki başka bir çocuğa umut oldu. Korkmaz, 9 yıl sonra kendisine gelen telefonla, küçük bir çocuğun hayatına dokunmayı başardı.

Marmaris'te bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan 34 yaşındaki Ezgi Korkmaz 2015 yılında kan kanseri olan kuzeninin çocuğuna donör olmak için kan örneği verdi. 9 yıl sonra Korkmaz, verdiği kan örneğinin 12 yaşındaki bir çocuk için uyumlu olduğunu belirten telefon görüşmesi ile hiç düşünmeden donör olmayı kabul etti. 12 yaşındaki çocuk geçtiğimiz Ekim ayı sonunda ilik nakli olarak sağlığına kavuştu. Korkmaz ilik nakli olan çocukla tanışacağı günü bekliyor.

"Kuzenimin çocuğu için örnek vermiştim yıllar sonra başka birine uydu"

İliğini bağışladığı çocuğu hiç tanımadığını, yıllar önce akrabasının çocuğu için kan örneği verdiğini belirten Korkmaz, "2014 yılında kuzenimin bebeği kan kanseri olmuştu. 2015'te onun için ilik donörü olabilmek için kan örneği vermiştim Kızılay'a. 2023 Eylül ayında beni Güney Ege Kızılay Bölge Müdürlüğü'nden aradılar. Telefondaki beyefendi 12 yaşındaki bir çocuk için kanımın 100 uyumlu olduğunu belirtip, hala isteyip istemediğimi sordu. Kabul edince aynı gün içinde bazı testler yapılması gerekiyor, hemen Kızılay'a kan örneği verdim. Daha sonra da kanlar değerlendirildikten sonra herhangi bir problem çıkmadığından İzmir'de özel bir hastanede detaylı tetkikleri yapıldı. Daha sonra da Ekim ayının son haftalarında da ilik nakli oldu" diyerek yaşadığı süreci anlattı.

"Önümüzdeki yıl mektuplaşarak tanışacağız"

Ezgi Korkmaz hiç tanımadığı birisi ile kanının yüzde yüz uyumlu olduğunu öğrenmenin çok farklı bir duygu olduğunu ifade ederken, iliğini vererek hayatına dokunduğu çocuk ile 1 yıl sonra Sağlık Bakanlığı aracılığı ile mektuplaşarak tanışacaklarını ve duygularını anlattı. Korkmaz, "Çocuğun sağlık sürecinden dolayı 1 sene sonra Sağlık Bakanlığı aracılığıyla mektupla ulaşabileceğiz. 2 sene sonra da inşallah yüz yüze görüşebiliriz. Yani farklı hissediyor insan. Heyecanlanıyor, mutlu oluyor, ağlıyor, gülüyor. Yani karışık duygular içerisinde oluyor. Tabi yüzde yüz uyumlu. Çok farklı bir şey. Diğer yarımız gibi yani bütün hücrelerimizi taşıyoruz" dedi.

"Hiç can yakıcı değil"

Ezgi Korkmaz ilik bağışçısı olduğu sürecin ağrılı ya da yan etkili olup olmadığı ile ilgili, "Hiçbir acı yok sadece ilik naklinden birkaç gün önce aşılama oluyor, iliklerin kana karışabilmesi için. Daha sonra verilen tarihte hastanede oradaki görevli arkadaşlar alıyor. Herhangi bir ağrı olmuyor" diyerek korkulacak bir durum olmadığını belirtti.

"Son seneye kadar kan değerlerim düşüktü sanki o çocuğun şansına bu yıl yükselmişti"

Yıllardır kan bağışçısı olmak istediğini ancak kan değerleri düşük olduğu için kan veremediğini, son bir yıldır değerlerinde yükselme olduğunu ve bunun tamamen iliğini verdiği çocuğun şansı olduğu belirten Korkmaz, "Hep kan değerlerim düşük olduğundan dolayı hiç kan verememiştim. Yani ilk defa bu sene bu işe kısmet olacağından bence değerlerim iyi çıktı. Daha önce o yüzden hiç vermedim hep normalde kendimi zaten değerlerim çok düşüktü ve öncesinde yükselmeye başlamıştı zaten hiç haber almadan önce. Birinin hayatına dokunacağımdan sanırım Rabbim de böyle bir güzellik verdi" dedi.

Korkmaz, "Birilerine umut olmak çok güzel bir duygu, inşallah herkes birilerinin hayatına dokunur" diyerek kan bağışı ve organ bağışının önemini vurguladı. - MUĞLA