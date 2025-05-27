Kandıra'da 17. Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Yerel

Kandıra'da 17. Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Kandıra\'da 17. Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
27.05.2025 15:55  Güncelleme: 16:00
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde düzenlenen 17. Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği, binlerce doğa tutkununun katılımıyla yapıldı. Etkinlikte yarışmalar, konserler ve çocuklar için özel aktiviteler düzenlendi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde bu yıl 17'ncisi düzenlenen Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği, binlerce doğa tutkunu ve amatör balıkçının katılımıyla renkli görüntülere sahne oldu.

Amatör Balıkçılık Federasyonu (ABAF), KAMADER ve Kandıra Belediyesi iş birliğiyle organize edilen şenlik, 23-25 Mayıs 2025 tarihleri arasında Kaymaz Göleti'nde gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi'nin desteğiyle, YEDEP- Yerel Destek Programı kapsamında yürütülen "Geleceğimiz İçin Doğada Buluşuyoruz" projesi çerçevesinde düzenlenen şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından yoğun katılım sağlandı. Şenlik alanına Perşembe gününden itibaren gelmeye başlayan misafir sayısı Cumartesi akşamı itibariyle yaklaşık 8 bini buldu. Etkinlik boyunca kültür turları, çocuklara yönelik yarışmalar, konser ve yöresel ikramlar ile katılımcılar keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar doyasıya eğlendi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan çocuk etkinlik alanında mini pentatlon parkuru yoğun ilgi gördü. Arama ve iz takip köpeklerinin gösterileri özellikle çocuklar tarafından ilgiyle izlendi. Kamader tarafından düzenlenen halat çekme, çuval ve yumurta yarışları gibi etkinliklerle çocuklar eğlenceli anlar yaşadı. Lider Gençlik ve İzcilik Spor Kulübü izcilerinin akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ateş dansı gösterisi sonrası kamp ateşi yakıldı. Kandıra klarneti eşliğinde müzik sabaha kadar süren kamp etkinliğinde katılımcılara yöresel lezzet Dartılı Keşkek ikram edildi.

Balık tutma yarışmasında nefes kesen rekabet

Saat 05.30'da çorba ikramı sonrası başlayan balık tutma yarışmasına 330 amatör balıkçı katıldı. Turna balığında 54 cm'lik balıkla Süleyman Taş, Tatlısu Levreği'nde ise 35 cm'lik levrekle Köksal Delibaş birinciliği elde etti. En çok turna balığı yakalama kategorisinde Murat Sülüncü, en çok tatlısu levreği kategorisinde ise Samet Karaca birinci oldu. Dereceye giren yarışmacılara kupa, madalya ve olta takımları hediye edildi.

800 çocuğa ücretsiz olta dağıtıldı

Şenliğe Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Murat Bozkurt, Kocaeli Büyükşehir Koordinatörü Abdullah Köktürk ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez de katıldı. Kamader Başkanı Engin Uztürk ve ABAF Başkanı Faruk Baştürk katıldı. Etkinlikler boyunca misafirlere Kandıra'nın meşhur mancarlı pidesi ve manda yoğurdu ikram edilirken, yaklaşık 800 çocuğa ücretsiz olta takımı dağıtıldı. Renkli görüntülere sahne olan şenlik, huzur ve doğa ile iç içe tamamlandı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kandıra'da 17. Turna ve Tatlısu Levreği Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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