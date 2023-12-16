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Kapadokya Tarım Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Kapadokya Tarım Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Standı Yoğun İlgi Gördü

Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Nevşehir Emniyet Müdürlüğü standı, ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördü. Standta, emniyet birimlerine ait broşürler ve afişler dağıtıldı, kullanılan ekipmanlar sergilendi. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Gizligider, standı ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve emniyet teşkilatını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

Kapadokya Tarım Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Standı Yoğun İlgi Gördü
16.12.2023 - 13:08,
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Bu yıl 2.'si düzenlenen Kapadokya Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü standına ziyaretçiler yoğun ilgi gösterdi.

Açılan stantta, Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne ait broşür ve afişler dağıtıldı. Açılan stantta ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü denetimlerinde kullanılan alkol metre, sorgu tableti, yazıcı, led lambalar, bilgilendirme levhaları, yaka kamerası ve kazaların video olarak gösterildiği televizyonda sergilendi. Nevşehir Protokolü ile birlikte standı gezen Tarım ve Orman Bakan yardımcısı Ebubekir Gizligider çalışmalar ve sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.

Gizligider Emniyet standında yaptığı açıklamada; "Emniyet teşkilatımızda teknolojiyi yakından takip ediyor. Bu nedenle yaptıkları başarılı çalışmalarından dolayı emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kapadokya Tarım Fuarında Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Standı Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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