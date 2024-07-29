Kapadokya Üniversitesi İlk Hava Otoyolunu Test Etti - Son Dakika
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Kapadokya Üniversitesi İlk Hava Otoyolunu Test Etti

Kapadokya Üniversitesi İlk Hava Otoyolunu Test Etti

Kapadokya Üniversitesi, İHA ve dronlar için özel bir hava koridoru oluşturmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Ürgüp-Mustafapaşa arasında gerçekleştirilen ilk test uçuşu başarıyla tamamlandı. Bu sayede Kapadokya'da ilk 'hava otoyolu' kurulmuş oldu. Hava koridorları ve güzergahlar, İHA ve dronların şehir içi ve şehirler arası uçuşlarında güvenli bir şekilde hareket etmelerini sağlayacak. Bu gelişme, askeri, güvenlik, tarım, kargo gibi farklı alanlarda kullanılan dronlar için daha güvenli bir hava sahası oluşturmayı hedefliyor.

29.07.2024 12:33
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İnsansız Hava Aracı (İHA) ve dronlara özel bir hava koridoru oluşturmak için çalışma yapan Kapadokya Üniversitesi ilk test uçuşunu da Ürgüp- Mustafapaşa arasında başarı ile yaptı. Bu sayede ilk 'hava otoyolu' Kapadokya da kurulmuş oldu.

Karada araçlar, havada uçaklar ve denizde gemiler için oluşturulan güzergahlar ve yollar gibi, İHA ve dronlar için de şehir içi ve şehirler arası uçuşlarda belirlenecek koordinatlar çerçevesinde gidip gelmesini sağlayacak hava koridorları ve güzergahlar oluşturulacak. Bu sayede uygunsuz uçuşların önüne geçerek dronlar için güvenli hava sahası oluşturulacak. Askeri, güvenlik, istihbarat, tarım, kargo, gümrük işlemleri, orman yangınlarıyla mücadele, sivil ve ticari uçuşlara kadar farklı amaçlarda kullanımı giderek yaygınlaşan dronlar için oluşturulacak hava otoyollarında daha güvenli gidip gelmeleri sağlanacak. Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar İhlas Haber Ajansına yaptığı açıklama, Ürgüp - Mustafapaşa arasında ilk defa yapılan test uçuşlarının başarılı sonuçlandığını söyledi. Rektör Karasar; "Yıllardır konuşulan bir konu. İleride mutlaka olacak. Bilindiği gibi sağlık ve kargo amacıyla kullanılan dronların artık hayatımızın bir parçası. Günümüzde dronlar savunma amaçlı çok yoğun kullanılmaya başlandı. Dronların günlük hayatımızda çok önemli rol oynayacağı görünüyor. Havadan kargo, kan ve ilk yardımın ulaşacağı bir gelecek hayal ediyoruz. Dünyada çeşitli ülkelerde pilot uygulamaları yapılıyor. Türkiye'de İHA'ların kullanılması konusunda önde olan ülkelerden birisi. İHA mevzuatını Avrupa'da ilk çıkaran ülkelerden birisi. 500 gram üstü İHA'ların mevzuatını oluşturan ülkeyiz" dedi.

Hava otoyolunda test uçuşu yapıldı

Rektör Karasar, "Kapadokya Üniversitesi'ndeki hocalarımızda gelecekte yoğun olarak kullanılacak olan İHA'ların havada çarpışmaması, meskun mahallere zarar vermemesi için, bunun bir teknik alt yapısı var. Türk Telekom'un baz istasyonları kullanılarak İHA'ların havadan takibi ve hava otoyollarının oluşması için çok güzel bir çalışma yaptılar. Bunu bilimsel bir yayın haline de getiriyoruz. İlk olarak pilot denemesini de Mustafapaşa köyü ile Ürgüp arasında yapıldı. Yapılan test uçuşu başarılı sonuçlandı. İHA'ların havada 300 metre altında baz istasyonları ile kontrol edilmesi konusunda yenilikçi bir yaklaşım getirdik. Umarım önümüzdeki yıllarda bu İHA'lar Türkiye çapında aktif bir şekilde kullanılacaktır" şeklinde konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

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