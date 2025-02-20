Kar Yağışı Elazığ ve Sinop'ta Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kar Yağışı Elazığ ve Sinop'ta Ulaşımı Olumsuz Etkiledi

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Türkiye genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, Elazığ'da 505, Sinop'ta ise 165 köy yolunun kapalı kalmasına neden oldu. Ekipler, yolda kalan araçları kurtarıp kapalı yolların açılması için çalışmalara devam ediyor.

20.02.2025 15:14  Güncelleme: 16:51
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(ELAZIĞ- SİNOP)- Ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Elazığ'da 505, Sinop'ta ise 165 köy yolunu ulaşıma kapattı. Elazığ'da İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Baskil Kayabeyli köyü yakınlarında yolda kalan 2 tır kurtarıldı.

Elazığ'da dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniylee 505 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucunda Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Baskil Kayabeyli köyü yakınlarında yolda kalan 2 tır ile Sivrice Dereboyu köyünde yolda kara saplanan TEDAŞ aracı kurtarıldı. Kapalı köy yollarının açılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Sinop'ta yoğun kar yağışı sonrası 165 köy yolu kapandı

Sinop'ta ise dün gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı, çocukları sevindirse de şehir merkezi ve köylerde trafikte aksamalara neden oldu. Otogar mevkisi ve kent merkezinde araçlar buzlanma nedeniyle yolda kaldı. Polis ekiplerinin zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermediği yolda, Sinop Belediyesi ve Karayolları ekipleri de tuzlama çalışması yaptı.

Ayrıca Sinop genelinde 165 köy yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandığı bildirildi. Sinop İl Özel İdaresi Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Ayancık 71, Dikmen 1, Erfelek 34, Gerze 27, Türkeli 32 köy yolu olmak üzere 165 köy yolu kapandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Kar Yağışı Elazığ ve Sinop'ta Ulaşımı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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