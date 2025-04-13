Kara Salyangozları Ekonomik Fırsat Oldu - Son Dakika
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Kara Salyangozları Ekonomik Fırsat Oldu

Kara Salyangozları Ekonomik Fırsat Oldu

Beyşehir'de kara salyangozları, Nisan yağmurları sonrası geçim kaynağı haline geldi.

13.04.2025 16:55
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde nisan yağışlarının ardından topraktan çıkmaya başlayan kara salyangozları ilçe halkı için geçim kaynağı oldu.

Beyşehir'de nisan ayının gelmesi ile birlikte etkili olan bahar yağmurları başta çiftçiler olmak üzere toplumun her kesiminin yüzünü güldürdü. Doğayı da canlandıran ve su seviyesi düşen su kaynaklarına olumlu etkiler sağlayan yağmurlar, yöre halkına da ekonomik fırsat sundu. Yumuşayan toprak yüzeyine çıkan kara salyangozları ek gelir kapısı haline geldi. İlçe genelinde yaşayan bir çok genç ve kadın, sabah erken saatlerinde ellerine aldıkları poşet ya da çuvallarla kırsal alanlara yönelip iri kara salyangozlarını toplamaya başladı. Doğal ortamdan toplanan salyangozlar, kent merkezinde toplayıcılık yapan iş yerlerine 35 liradan satılıyor.

Salyangoz alım satımı yapan iş yeri sahibi Abdullah Kurt, ilçede farklı meslek gruplarından kişilerin Nisan ayı ile birlikte "böcü, sümüklü böcek, koklangaz ve sürüngen" olarak da nitelendirilen salyangozları toplamaya başladığını belirterek, poşetler ya da çuvallar içerisinde kendilerine getirilen salyangozları satın aldıklarını söyledi. Kurt, okul çağındaki gençlerin de topladıkları salyangozlarla harçlıklarını çıkarma fırsatı yakaladığını anlatarak, iç sularda balık av yasağının başlaması sonrasında salyangoz toplama işinin yöre insanı için son yıllarda yeni bir kazanç kapısı haline dönüştüğünü aktardı. Kurt, yıllardır bu sektörde faaliyet gösterdiklerini, salyangoz toplama döneminin başlaması ile birlikte salyangozları işleyen Türkiye'deki farklı fabrikalara gönderdiklerini sözlerine ekledi. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kara Salyangozları Ekonomik Fırsat Oldu - Son Dakika

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