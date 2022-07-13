Karabağlar Belediyesi, Çalıkuşu Semt Merkezi'nde 4 Mahalleye Hizmet Verecek - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi, Çalıkuşu Semt Merkezi'nde 4 Mahalleye Hizmet Verecek

13.07.2022 09:33
Karabağlar Belediyesi, Çalıkuşu Semt Merkezi'nde 4 Mahalleye Hizmet Verecek

Karabağlar Belediyesi'nce inşaatına başlanan Çalıkuşu Semt Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Özellikle kadınları yaşamın içine katmak ve belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek amacıyla yapılan merkez, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek.

Karabağlar Belediyesi'nce inşaatına başlanan Çalıkuşu Semt Merkezi'nde çalışmalar hızla devam ediyor. Özellikle kadınları yaşamın içine katmak ve belediye hizmetlerini vatandaşların ayağına götürmek amacıyla yapılan merkez, Çalıkuşu, Bahar, Cennetoğlu ve General Asım Gündüz mahallelerine hizmet verecek.

750 metrekarelik kullanım alanına sahip 2 katlı merkezin bodrum bölümünde taziye salonu, zemin katında idari birimler ve kurs salonu, 1. katında 3 derslik, en üst katında da seminer salonu, 1 derslik ve teras bölümü yer alacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, 4 mahalle muhtarının yanı sıra bu bölgelerdeki vatandaşların yoğun talebi sonrası Çalıkuşu Semt Merkezi'nin yapımına başladıklarını vurgulayarak, "Göreve başladığımızda 4 olan semt merkezi sayısı 17'ye çıktı. Çalıkuşu ve yenileriyle birlikte sayı hızla artacak. Özellikle kadınlarımızın, çocuklarıyla birlikte yoğun olarak kullandığı bu merkezleri çok önemsiyoruz" dedi.

İnşaat alanını inceleyen Başkan Selvitopu, bina tamamlanır tamamlanmaz bölgedeki parkı da elden geçireceklerini belirterek, "Burası Özdemir Sabancı Parkı gibi tüm vatandaşlarımızın beğenisini kazanacak bir yeşil dokuya kavuşacak" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi, Çalıkuşu Semt Merkezi'nde 4 Mahalleye Hizmet Verecek - Son Dakika

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