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Karabağlar Belediyesi, mobilya sektörünün gelişmesi için eğitim çalışmalarını sürdürüyor

Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOB) işbirliğiyle hizmete açtığı Mobilya Akademi'deki eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Mobilya Akademi'de gerçekleştirilen 'Neden Tasarım' adlı seminerde, iç mimar Cemal Çobanoğlu tasarımın önemini anlattı.

Karabağlar Belediyesi, mobilya sektörünün gelişmesi için eğitim çalışmalarını sürdürüyor
13.12.2023 - 16:38,
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Karabağlar'da mobilya sektörünün gelişmesi için çaba harcayan Karabağlar Belediyesi, İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOB) işbirliğiyle hizmete açtığı Mobilya Akademi'deki eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda "Neden Tasarım" adlı seminer, Mobilya Akademi'de gerçekleştirildi. İç Mimar Cemal Çobanoğlu'nun sunumunu, Karabağlar Belediyesi Başkan Vekili Murat Baran Uygun, belediye meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, İZMOB, İzmir Ticaret Odası (İZTO) yetkilileri ve sektör temsilcileri ilgiyle izledi.

Başkan Vekili Murat Baran Uygun etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, "mobilya" denince akla ilk Karabağlar'ın geldiğini hatırlattı. Uygun, "Başkanımız Muhittin Selvitopu'nun öncülüğünde belediye olarak mobilya sektörüne destek olmaya çalışıyoruz. Her sektörde olduğu gibi markalaşma ve tasarım mobilya sektöründe de çok önemli" diye konuştu. İZMOB yetkilisi Zafer Koç da, mobilya sektöründe çağın koşullarına göre kendini geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Seminerde Cemal Çobanoğlu, markalaşma sürecinde tasarımın neden bu kadar önemli olduğunu örneklerle anlattı. Tasarımın firmayı diğer firmalardan öne çıkaran ve global anlamda tanınmasını sağlayan bir unsur olduğuna belirten Çobanoğlu, "Eğer iyi bir tasarıma sahipseniz iyi bir ürün ortaya çıkarırsınız. Böylece kendi kimliğinizi ve markanızı oluşturursunuz" dedi. Etkinlik sonunda Başkan Vekili Uygun Çobanoğlu'na doğa dostu sertifika vererek teşekkür etti.

Kaynak: ANKA
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