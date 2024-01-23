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Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu'yu Anma Programı Düzenliyor - Son Dakika
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Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu'yu Anma Programı Düzenliyor

Karabağlar Belediyesi, Türk basınının "ödünsüz kalemi" Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 31. yılında, özel bir programla anacak. Mumcu için düzenlenecek tören ve tiyatro oyunuyla anma etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu\'yu Anma Programı Düzenliyor
23.01.2024 - 11:49,
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Karabağlar Belediyesi, Türk basınının "ödünsüz kalemi" Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 31. yılında, düzenlenecek özel bir programla anacak.

Mumcu için "Adalet ve Demokrasi Haftası" kapsamında düzenlenecek ilk tören, 24 Ocak 2024 Çarşamba günü 100. Yıl Uğur Mumcu Parkı'ndaki anıtı önünde gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak törende Mumcu'nun karanlığa ışık tutan düşünceleri paylaşılacak ve anıtına kırmızı karanfiller bırakılacak.

25 Ocak Perşembe günü de Tiyatro Sanatçıları Levent Üzümcü ve Orhan Aydın, "Unutma Bizi" oyunuyla seyirci karşısında olacak. Yıldız Kenter Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahnelenecek oyun saat 20.00'de başlayacak.

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, araştırmacı gazeteciliğin simge ismi ve Atatürk devrimlerinin yılmaz savunucusu Mumcu'yu her yıl özlemle andıklarını hatırlatarak, "Onun yıllar öncesinden bugüne ışık tutan yazıları, düşünceleri yol göstermeye devam ediyor. Tüm vatandaşlarımızı Mumcu etkinliklerimize katılmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi, Uğur Mumcu'yu Anma Programı Düzenliyor - Son Dakika
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