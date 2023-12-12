 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karabağlar Belediyesi Üreticilere Ücretsiz Gübre Dağıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karabağlar Belediyesi Üreticilere Ücretsiz Gübre Dağıtıyor

Karabağlar Belediyesi, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla üreticilere tonlarca gübre ve bordo bulamacı ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Dağıtımlar, Kavacık'ta gerçekleştirildi ve bu yıl ÇKS'ye kayıtlı üreticilere toplam 40 ton gübre ve 4 ton bordo bulamacı dağıtılacak. Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, üreticilere bereketli bir sezon diledi ve desteklerinin süreceğini belirtti.

12.12.2023 - 12:52,  Güncelleme: 12:52
Abone Ol

Karabağlar Belediyesi, bu üretim sezonu öncesinde de tonlarca gübre ve bordo bulamacını üreticilere ücretsiz olarak dağıtmaya başladı. Kavacık'taki ilk dağıtımı yerinde inceleyen ve üreticilere bereketli bir sezon dileyen Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "Merak etmeyin, tüm gücümüzle sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. Üreticilerimizi asla yalnız bırakmayacağız" dedi.

Karabağlar Belediyesi, ilçeye bağlı Kavacık, Tırazlı, Uzundere'de tarımsal üretimi ve kırsal kalkınmayı desteklemek için elinden gelen çabayı harcamaya devam ediyor. Bu kapsamda geçen sezon öncesi olduğu gibi bu yıl da, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere tonlarca gübre ve bordo bulamacı veriliyor. Bu yılki dağıtımlara, üretici sayısının en fazla olduğu Kavacık'tan başlandı. Azot, fosfor, potasyum ve kükürt dengesi bakımından zengin olan gübrelerin, yöre toprağına uygun olması nedeniyle tercih edildiği belirtildi. Karabağlar Belediyesi bu yıl ÇKS'ye kayıtlı üreticilere toplam 40 ton gübre ve 4 ton bordo bulamacı dağıtacak.

"ELİMİZDEN GELDİĞİ ÖLÇÜDE YANINIZDA OLACAĞIZ"

Kavacık'taki Tarımsal Üretim Kooperatifi'nde gerçekleştirilen dağıtımda üreticilere bereketli bir sezon ve bol kazanç dileyen Başkan Selvitopu, "Belediye olarak sizlere desteklerimiz her zaman devam edecek. Elimizden geldiği ölçüde yanınızda olacağız. Bundan sonraki süreçte eksikleri de hiç kuşkunuz olmasın tamamlarız. İnşallah bu sezon ürün daha iyi olur ve sizlere de iyi getiri sağlar. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle kullanın" dedi.

Gübre ve bordo bulamacı desteğinin, Coğrafi İşaret Belgesi alınan Kavacık Üzümü'nün üretiminin sürmesi için önemli olduğunu hatırlatan Başkan Selvitopu, "Sadece Kavacık yöremize özgü bu üzümü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmaya kararlıyız. Bunun için üretimi her yönüyle desteklemeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Kavacık Kadın Üretim Kooperatifi Başkanı Nurten Özkan ve üreticiler de desteklerinden ötürü Başkan Selvitopu ve Karabağlar Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Özkan, geçen yıl Kavacık Üzümü'nde yüzde 50'lik rekolte kaybı yaşadıklarını ve Karabağlar Belediyesi'nin desteği sayesinde ayakta kalabildiklerini hatırlattı. Özkan, bu yıl dağıtılan gübre ve bordo bulamacını üreticilerin daha bilinçli kullanması için eğitim toplantısı gerçekleştireceklerini de söyledi.

Karabağlar Belediyesi Üreticilere Ücretsiz Gübre Dağıtıyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Karabağlar Belediyesi, Muhittin Selvitopu, Üretim, Tarım, Belediye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabağlar Belediyesi Üreticilere Ücretsiz Gübre Dağıtıyor - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2024 Adana'da Gerçekleştirilecek
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:25
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı: Erkek arkadaşımın baskısıyla böyle bir durum oluştu
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
17:15 Gaziantep'te ölü balıklar göl yüzeyini kapladı
17:02 ABD'de erkek öğrencisiyle arabada cinsel ilişkiye giren öğretmeni veli bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:33:21. #1.12#
SON DAKİKA: Karabağlar Belediyesi Üreticilere Ücretsiz Gübre Dağıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement