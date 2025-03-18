Karabağlar'da Katı Atık Bedeli Eylemi: Belediye Açıklama Yaptı

Katı atık bedeline uygulanan artış sebebiyle pazarcıların Karabağlar Belediyesi önünde yaptığı eylemle ilgili belediyeden açıklama geldi. Yazılı açıklamada, söz konusu katı atık tarifesinin, Pazarcılar Odası ile istişare edilerek varılan mutabakatla belirlendiği kaydedildi.

Pazar yerlerine ilişkin katı atık bedeli uygulamasının 6 Aralık 2024 tarih ve 154/2024 sayılı meclis kararı ile Karabağlar Belediyesi Meclisinde oy birliği ile onaylandığı, akabinde İzmir Büyükşehir Meclisi tarafından da yine oybirliği ile onaylanarak yürürlüğe girdiği belirtilen açıklama şöyle: Pazarcılar Odası ve pazar esnafının katı atık bedelinin iptali ile ilgili görüşme talebi kapsamında, Belediye Başkanımız Helil Kınay'ın başkanlığında, İzmir Pazarcılar Odası Başkanı, İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı, pazarcı esnafı, ilgili başkan yardımcıları ve meclis ihtisas komisyon üyelerinin katılımıyla 11 Mart 2025 Salı günü belediyemizde toplantı yapılmıştır. Konuya ilişkin Belediyemiz tarafından mevzuat, değerlendirmeler, diğer belediyelerdeki uygulamalar aktarılmış olup, toplantıda dernekler tarafından katı atık bedelinin iptali talep edilmiştir. Tüm toplantı KVKK kapsamında kayıt altına alınmıştır. Belediyemiz, katı atık tarifesi belirlenirken Çevre Kanunun ve ilgili, mevzuat çerçevesinde değerlendirilmiş, Pazarcılar Odası ile istişarelerde bulunmuş ve Oda ile haftalık tezgah başına 100 TL, aylık 400 TL olarak belirlenen ücret konusunda mutabakata varılmıştır. Bu tarife, belediye meclisimiz tarafından oy birliği ile kabul edildikten sonra İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Belirtmek isteriz ki pazarcılardan alınan katı atık ücreti, yalnızca Karabağlar Belediyesi tarafından uygulanan bir bedel olmayıp, diğer metropol ilçe belediyelerinde de benzer uygulamalar mevcuttur. Ayrıca belirlenen tarife, diğer belediyelerle kıyaslandığında en düşük ücretlerden biridir."

"Personelimiz sözlü ve fiziki şiddete maruz kaldı"

İzmir Pazarcılar Dernek Başkanı ve kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından belediye hizmet binası önünde ve içinde "basın açıklaması ve eylem yapma hakkı" adı altında hukuka aykırı müdahaleler gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanının belediye dışında başka bir toplantıda olduğu bilgisi paylaşılmasına rağmen, belediye binasına zorla girilmeye çalışıldığı, bu esnada belediye personeli, bazı kamu görevlileri, kim olduğu belli olmayan kişilerce darp edildiği, yaralananların olduğu, kadın personelin sözlü ve fiziksel şiddete maruz kaldığı belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Ayrıca belediye binası ve kapalı otopark önünde ulaşım kamyon, minibüs vb büyük araçlarla tamamen engellenerek trafik tamamen durdurulmuştur. Bu sırada belediyemizden hizmet almaya gelen vatandaşların giriş ve çıkışlarında zorluklar yaşatılmıştır. Yine söz konusu grup tarafından süreç provoke edilerek kamu binasına zarar verilmiş, ayrıca oluşturulan kaos ortamıyla halkın ve çalışanları güvenliği tehlikeye atılarak hırsızlık, şiddet gibi suçlara sebebiyet verilmiştir. Belediyemiz çalışmaları, katı atık bedelleri ve süreç hakkında asılsız iddialarla sosyal medya ve basın açıklamaları aracılığı ile halkı yanıltmaya çalışan süreçler yürütülmektedir. Konuyla ilgili idari ve hukuki süreç belediyemiz tarafından ivedilikle başlatılmıştır. Sonuç olarak; Belediyemiz, kamu hizmetlerini yürütürken ilgili tüm mevzuata uygun hareket etmekte olup, çevre temizliği ve atık yönetimi hizmetlerini sürdürülebilir şekilde devam ettirmektedir. Katı atık tarifeleriyle ilgili süreç paydaşlarla ve ilgili resmi kurumlarla koordinasyon içinde yürütülmeye devam edilecektir." - İZMİR