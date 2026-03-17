Karabatı: "Çanakkale ruhu geleceğimize ışık tutuyor"
Karabatı: "Çanakkale ruhu geleceğimize ışık tutuyor"

17.03.2026 16:23  Güncelleme: 16:25
Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Çanakkale'de verilen mücadelenin bir milletin bağımsızlık iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu belirterek, bu ruhun özellikle genç nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Başkan Karabatı, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Karabatı Türk milletinin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadeleye dikkat çekerek, Çanakkale ruhunun nesilden nesile aktarılmasının önemine değindi. Çanakkale'de verilen mücadelenin yalnızca bir savaş olmadığını ifade eden Karabatı, bunun aynı zamanda bir milletin varoluş iradesinin en güçlü göstergesi olduğunu söyledi.

"Çanakkale, imkansızlıkların inanç ve kararlılıkla nasıl aşılabileceğinin en büyük kanıtıdır" diyen Karabatı, bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerin fedakarlıklarının asla unutulmayacağını dile getirdi.

Çanakkale'de yazılan destanın dünya tarihine altın harflerle kazındığını ifade eden Karabatı, "Milletimiz, Çanakkale'de canı pahasına bir direniş sergileyerek bağımsızlığından asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu eşsiz zafer, sadece askeri bir başarı değil, aynı zamanda birlik, beraberlik ve vatan sevgisinin en güçlü simgesidi" dedi.

Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın en önemli sorumluluklardan biri olduğunu belirten Karabatı, özellikle genç nesillere tarih bilincinin aktarılmasının büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitimden kültürel faaliyetlere kadar her alanda bu bilincin canlı tutulması gerektiğini söyleyen Karabatı, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, ecdadımızın hangi şartlarda bu vatanı savunduğunu bilmesi, ülkemizin yarınları açısından hayati öneme sahiptir" ifadelerini kullandı.

Mesajında gazileri de unutmayan Karabatı, hayatta olan gazilere minnet ve şükranlarını sunarken, ebediyete irtihal eden kahramanları rahmetle andı. Karabatı, "Bugün özgür bir ülkede yaşıyorsak, bunu canlarını hiçe sayan kahramanlarımıza borçluyuz" diye konuştu.

Son olarak birlik ve beraberlik vurgusu yapan Karabatı, Çanakkale ruhunun sadece geçmişte kalmaması gerektiğini belirterek, "Bu ruhu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak görevidir. Aynı inanç ve kararlılıkla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz" dedi.

Karabatı son olarak mesajında, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi. - BURSA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avusturya’da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı Avusturya'da Türk ailenin kapısına domuz kafası bırakıldı
Hürmüz Boğazı’ndan ’’İran’a ait olmayan’’ ilk ham petrol tankeri geçti Hürmüz Boğazı'ndan ''İran'a ait olmayan'' ilk ham petrol tankeri geçti
Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu’ya hırsızlık suçlaması Eski güvenlik şefinden Sara Netanyahu'ya hırsızlık suçlaması
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü Arkadaşlarıyla sohbet ederken 4 metre yükseklikten düştü
Trump: Hark Adası’ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar Trump: Hark Adası'ndaki her şeyi yok etmemiz bir kelimeme bakar

16:18
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
Akın Gürlek'ten Özgür Özel'in mal varlığı iddialarına yanıt: Hepsi hayal ürünü
16:03
Bir anda yerinden fırladı Rüdiger’den basın toplantısına damga vuran hareket
Bir anda yerinden fırladı! Rüdiger'den basın toplantısına damga vuran hareket
15:45
İran’ın son kozu İşte kıyamet silahı
İran'ın son kozu! İşte kıyamet silahı
15:36
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
Savaş gittikçe şiddetleniyor: İran, süper ağır sistemleri devreye aldı
14:42
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko Çin, Trump’ı fena enseledi
Savaş sürerken 2 milyar dolarlık fiyasko! Çin, Trump'ı fena enseledi
14:19
Tepki çeken bir video daha İzleyenler Bakan Tekin’i etiketledi: Gereğini yapın
Tepki çeken bir video daha! İzleyenler Bakan Tekin'i etiketledi: Gereğini yapın
SonDakika.com Haber Portalı. 17.03.2026 16:36:03.
