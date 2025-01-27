Karabük Belediyesi'nden Gençlere Dijital Destek - Son Dakika
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Karabük Belediyesi'nden Gençlere Dijital Destek

Karabük Belediyesi\'nden Gençlere Dijital Destek

Karabük Belediyesi, AB finansmanı ve UNDP iş birliğiyle 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesini hayata geçirerek dijital gençlik merkezleri kurdu. Gençler, robotik kodlama ve dijital pazarlama gibi alanlarda eğitim alacak.

27.01.2025 18:39  Güncelleme: 18:41
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Karabük Belediyesi, Avrupa Birliği finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen 'Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri' projesi çerçevesinde seçilen dört pilot il arasında yer alarak dijitalleşme ve teknoloji alanında öncü bir adım attı.

Proje çerçevesinde kurulan Dijital Gençlik Merkezleri'nin (DİGEM) açılışı Ankara'da yapıldı. Açılışa Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Kamil Temel ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ersin Özmen katıldı. Açılışta Karabük Bilim Merkezi'nden canlı bağlantı yapıldı. Dijital Gençlik Merkezleri, gençlerin robotik kodlama, teknoloji, dijital pazarlama ve e-dönüşüm gibi alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak. Karabük Belediyesi, bu projeyle gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sunarken kentin teknoloji temelli kalkınmasına da öncülük etmeye devam ediyor.

Karabük Belediyesi dijitalleşme ve geleceğin mesleklerine yönelik projelere desteklerini sürdürerek gençlerin daha güçlü bir geleceğe adım atmasını hedefliyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Karabük Belediyesi, Avrupa Birliği, Teknoloji, Gençlik, Eğitim, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Belediyesi'nden Gençlere Dijital Destek - Son Dakika

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