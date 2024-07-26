Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika
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Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi

Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Netanyahu\'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi

Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi. Platform adına konuşan Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Netanyahu'nun Gazze'deki vahşeti alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümlelerin ABD parlamentosunda sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlandığını belirtti. Öz, ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesinin bu olayla bir kez daha düştüğünü ifade ederek, İsrail'in Gazze'deki vahşetini destekleyen ABD kongresini kınadıklarını söyledi. Ayrıca, Karabük Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumları savunmaya devam edeceklerini vurguladı.

26.07.2024 16:23
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Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Kongresinde senatörlerce ayakta alkışlanmasına tepki gösterdi.

Platform adına konuşan Memur-Sen Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, " Gazze'deki soykırım insanlık tarihine kara bir leke olarak kazanırken ABD, İsrail Başbakanı soykırımcı, savaş suçlusu Netenyahu'yu ülkesine davet etmiş, ABD parlamentosunda konuşma imkanı sunmuştur. Netanyahu'nun Gazze'deki vahşeti alay edercesine kurduğu hakikat dışı cümleler ABD'li Parlamenterler tarafından sık sık çoğunlukla da ayakta alkışlanmıştır. ABD parlamentosu tıpkı Hitler Almanyasının Reichstag'ı gibi yüzyıllar boyunca havzalardan silinmeyecek bir utanç fotoğrafı vermiştir" dedi.

"ABD'nin 'demokrasi' ve 'özgürlük' maskesi bu korkunç fotoğrafla bir kez daha düşmüştür" diyen Öz, "Parlamentodaki alkışlar hiç şüphe yok ki batının soykırımcı karakterine bir yüceltme olduğu kadar, batılı değerlerinde cenaze törenidir. İsrail'in Gazze'de aylardır sürdürdüğü vahşetin ana sorumlusunu ağırlayan ve destekleyen ABD kongresini bu eyleminden ötürü şiddetle kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Öz, "Parlamento içinde tek başına direnen Rashida Tlaib'e ve parlamento dışındaki eylemcilere dayanışma mesajlarımızı ve selamlarımızı iletiyoruz. Filistin ve Gazze yalnız değildir herkes sırtını dönse de Türkiye, Filistin mücadelesine her şart altında destek vermeyi sürdürecektir. Milli İrade Platformu olarak zulmü alkışlayanlara karşı mazlumunu savunmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Milli İrade Platformu, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD Kongresinde alkışlanmasına tepki gösterdi - Son Dakika

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