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Karabük'te 2 Bin Kişilik Merkez Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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Karabük'te 2 Bin Kişilik Merkez Camii'nin Temeli Atıldı

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin projelerinden biri olan 2 bin kişilik Merkez Camii'nin temeli atıldı. Temel atma töreninde konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, caminin şehre ve İslam alemine hayırlı olmasını diledi. AK Parti Karabük Milletvekili Keskinkılıç ise caminin Karabük'ün 953. camisi olacağını belirtti. Caminin yapımına destek veren KARDEMİR'e teşekkür eden Belediye Başkanı Rafet Vergili, temel atma töreni gerçekleştirildi.

22.12.2023 - 17:27,
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2 bin kişilik Karabük Merkez Camii'nin temeli atıldı

Karabük'ün 953. caminin temeli törenle atıldı

KARABÜK - Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'nin projelerinden biri olan 2 bin kişilik Merkez Camii'nin temeli atıldı.

Merkez Camii'nin temel atma töreni programı Kent Meydanında düzenlendi. Mehteran Takımının gösterisi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, "Temel atma töreni vesilesiyle bir araya geldiğimiz Karabük Merkez Cami'mizin Karabük'ümüze, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.Bu camimizin şehrimize kazandırılmasına katkısı olan ve olacak olan tüm hemşehrilerime şimdiden şükranlarımı sunuyorum. İnsan için geride bıraktığı her eser elbette ki önemlidir ama Allah için yapılan eserlerin yer hep ayrıdır" dedi.

"Camiler hiçbir çıkar, kazanç, şöhret beklentisi olmaksızın sadece ve sadece Allah'a ibadet için, Allah rızası için inşa edilen eserlerdir" diyen Yavuz, temeli atılan Merkez Camii'nin Karabük'ün 953. camisi olacağını ve kentin cami zenginliğini bir adım daha öteye taşıyacağını söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Keskinkılıç, "Anadolu Selçuklularından bize emanet Eflani'deki Küre-i Hadid Camii'ne, Osmanlılardan bize emanet, Köprülü ve İzzet Paşa Camilerine, yeni halkayı bir cumhuriyet eseri olarak eklemenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet kenti olan bir kentinde böyle güzel bir esere ihtiyaç vardı. Emeği, katkısı olan herkese minnet ve şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Merkez Camii'nin yapımına destek verenin KARDEMİR olduğunu ifade eden Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Rahmetli olan Mutullah Yolbulan, Allah rahmet eylesin diyeyim. Yine Kamil Güleç Beyefendi bu arsaların alımında bize büyük destek verdi. Yine yapımıyla ilgili KARDEMİR yönetimi muazzam bir destek verdi" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından bin 442 metrekarelik erkekler bölümü ve 540 metrekarelik kadınlar katının yanında, bin 190 metrekarelik avlu kısmı ile oluşan Karabük Merkez Camii'nin temeli protokol üyelerinin butona basmaları ile atıldı.

Karabük\'te 2 Bin Kişilik Merkez Camii\'nin Temeli Atıldı
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Karabük'te 2 Bin Kişilik Merkez Camii'nin Temeli Atıldı - Son Dakika
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