Karabük'te 736 Yeni Konut Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika
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Karabük'te 736 Yeni Konut Projesi 2025'te Başlıyor

Karabük\'te 736 Yeni Konut Projesi 2025\'te Başlıyor

TOKİ, 2025'te Karabük'te 736 konut inşaatına başlıyor. Yeni projelerle yaşam standartları artacak.

05.12.2024 16:10
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AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin ile AK Parti Karabük Milletvekili D. Ali Keskinkılıç, TOKİ tarafından 2025 yılında ilçelerde 736 yeni konutun daha yapımına başlanacağını bildirdi.

Şahin ve Keskinkılıç, yaptıkları ortak açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı TOKİ tarafından yapılan yatırımlar ile bölge halkının yaşam standartlarını yükseltmeye ve Karabük'ü modern bir şehir kimliğine kavuşturmaya devam ettiklerini bildirdi.

Yapılan çalışmaların önemine dikkat çeken milletvekilleri,2025 yılı itibarıyla Karabük'te yeni projelerin ihale süreçlerinin başlayacağını,Ocak ayında Safranbolu'da 196 konut, Nisan ayında Yortan'da 59 konut ve Eflani'de 63 konut, Mayıs ayında ise Eskipazar'da 268 konut inşaatı için ihalelerin yapılacağını, öte yandan daha önce iki etap yapılan Yenice ilçesinde ise Özal Mahallesinde 24 afet konutu ve 150 konutluk 3. etap için yer tahsisi yapıldığını, ihale tarihinin belirleneceğiniduyurdu.

Şahin, yapılan yatırımların şehrin geleceği için büyük bir kazanım olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Karabük'ün her köşesine modern yaşam alanları kazandırıyoruz. TOKİ'nin projeleriyle vatandaşlarımızın konut ihtiyacını karşılamanın yanı sıra sosyal ve çevresel düzenlemelerle yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalar, Karabük'ün kalkınma yolculuğunda önemli bir adım. AK Parti iktidarı döneminde Karabük'e yapılan yatırımlar, şehirdeki yaşam standartlarını her geçen gün daha yukarı taşıyor. "

Ali Keskinkılıç ise bölgeye yapılan yatırımların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "Karabük için durmadan çalışıyoruz. Hem şehir merkezinde hem de ilçelerimizde, her bir vatandaşımızın daha iyi bir yaşam sürmesi için projeler hayata geçiriliyor. 2025 yılına damga vuracak bu yatırımlarlaKarabük, Türkiye'nin örnek şehirlerinden biri olma yolunda önemli bir mesafe kat etmiş olacak."dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük'te 736 Yeni Konut Projesi 2025'te Başlıyor - Son Dakika

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