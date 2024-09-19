Karabük\'te Gaziler Günü Kutlandı

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Karabük'te, Mustafa Kemal Atatürk'e Mareşal Rütbesi ve Gazi Ünvanı verilişinin yıl dönümü ve Gaziler Günü kutlandı.

Tören, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünden başlayan "Kahramanlarımızla Yürüyoruz" korteji ile başladı. Kortejin Valilik Atatürk Anıtı'nda son bulmasının ardından, çelenk sunum töreni gerçekleştirildi. Törende; Vali Mustafa Yavuz, Karabük Garnizon Komutanı Vekili Albay Murat Gürcan, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şubesi Başkanı Sebahattin Çorbacı tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden törende; günün anlam ve önemini belirtilen konuşmayı Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı gerçekleştirdi. Şiirlerin okunmasının ardından tören sona erdi.

Mevlid-i Şerif programı düzenlendi

Program Esentepe Yeşil Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Şerif ile devam etti. Mevlide, Vali Mustafa Yavuz, Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Çorbacı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Nihat Kılıç, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mevlit programında Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, ardından şehitler için dua edildi.

Vali Yavuz gazileri ağırladı

Karabük Valisi Yavuz, Gaziler Günü dolayısıyla Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sebahattin Çorbacı, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hilmi Öksüzoğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Karabük Şube Başkanı Nihat Kılıç ve Türkiye Şehit Aileleri ve Gaziler Vakfı Karabük Şube Başkanı Sabri Özer ile dernek üyelerini makamında kabul etti.

Ziyarette konuşan Vali Yavuz, "Gazilerimiz, milletimizin bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü için gösterdikleri fedakarlıklarla, bizlere her zaman rehber olmuşlardır. Gaziler Günü'nde, kahramanlarımıza olan minnet ve saygımızı bir kez daha dile getirmek bizim için onurdur" dedi. - KARABÜK