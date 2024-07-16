Karabük'te GSB Spor Okulları yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Karabük'te GSB Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Karabük\'te GSB Spor Okulları yoğun ilgi görüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen GSB Spor Okulları, Karabük'te gençlerin sporla tanışmasını ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amacıyla yoğun katılımla devam ediyor. Yüzme, basketbol, voleybol, hentbol, futbol gibi birçok spor branşı uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Spor okullarına katılan gençler, sportif yeteneklerini geliştirme fırsatı bulurken aynı zamanda sosyal becerilerini de arttırıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, spor okullarına katılmak isteyenlerin detaylı bilgilere Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından ulaşabileceklerini belirtti.

16.07.2024 15:23
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde uygulanan GSB Spor Okulları, Karabük'te yoğun katılımla devam ediyor.

Gençlerin sporla tanışmasını ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemelerini sağlamak amacıyla düzenlenen program, bu yıl da büyük ilgi görüyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen GSB Spor Okulları, yüzme basketbol, voleybol, hentbol, futbol, cimnastik, tenis, masa tenisi, taekwondo, judo, halter, boks, eskrim, güreş gibi spor branşları uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Spor okullarına katılan gençler, hem sportif yeteneklerini geliştirme fırsatı buluyor hem de sosyal becerilerini arttırıyor. Başarılı performans sergileyen sporcular, yıl boyunca düzenli olarak branş antrenmanlarına devam ederek hem fiziksel hem de zihinsel açıdan kendilerini geliştirmeyi sürdürüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, "GSB Spor Okulları, gençlerimizin fiziksel gelişimlerine katkıda bulunmanın yanı sıra, takım ruhunu ve disiplin anlayışını da kazandırıyor. Yoğun katılım, gençlerimizin sporun önemini anladığını gösteriyor. Spor dolu bir yaz geçirmek isteyen gençler için kayıtlar devam ediyor. GSB Spor Okulları'na katılmak isteyenler, Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesaplarından detaylı bilgilere ulaşabilirler" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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