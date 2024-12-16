Karabük'te Heyelan: Ulaşım Felç Oldu

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Haber: Tunakan Yıldırım

(KARABÜK) - Karabük- Zonguldak karayolunun Suçatı mevkisinde meydana gelen heyelan, bölgedeki ulaşımı olumsuz etkiledi. Dağların yamaçlarından kopan kaya parçaları ve toprak yığınları, hem karayolunu hem de kot farkı bulunan demir yolunu ulaşıma kapattı.

Heyelan nedeniyle Karabük- Zonguldak karayolunda trafik akışı tamamen dururken, tren seferleri de geçici olarak iptal edildi. Olay yerine sevk edilen Karayolları ekipleri, dev kaya parçalarını ve toprak yığınlarını temizlemek için yoğun bir çalışma başlattı. Karayolu, yapılan çalışmaların ardından kontrollü bir şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Demir yolundaki temizleme çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Yetkililer, vatandaşları bu güzergahlarda dikkatli olmaları konusunda uyararak, bölgedeki olası heyelan riskine karşı tedbirli olunması gerektiğini ifade etti.