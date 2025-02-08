Karabük'ten Dezavantajlılar İçin Yeşil Proje - Son Dakika
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Karabük'ten Dezavantajlılar İçin Yeşil Proje

Karabük\'ten Dezavantajlılar İçin Yeşil Proje

Karabük Üniversitesi, dezavantajlı bireyler için çevreci istihdam projesi başlattı.

08.02.2025 16:32
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Karabük Üniversitesi dezavantajlı yetişkinler için çevreci ve yenilikçi bir istihdam projesine imza attı.

Karabük Üniversitesi koordinatörlüğünde, Türkiye Beyaz Ay Derneği iş birliğiyle dezavantajlı bireylerin mesleki beceriler kazanarak iş gücüne katılımını artırmayı amaçlayan uluslararası bir proje hazırlandı.

"Dezavantajlı Yetişkinler için Çevreci ve Yenilikçi İstihdam Fırsatı: Tekstil Atıkları ile Geleneksel El Sanatları Uygulamaları" başlıklı Erasmus+ KA210 projesi Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi ve 60 bin avro hibe desteği almaya hak kazandı.

Projeyi Karabük Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Safranbolu Şefik Yılmaz Dizdar Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü ve Teknoloji Transfer Ofisi tarafından hazırladı.

Proje bünyesinde atık tekstil ürünlerinin sürdürülebilir üretim süreçlerine entegrasyonu sağlanacak. Ayrıca çevresel etkilerin araştırılması ve ekonomik geti rilerin değerlendirilmesi için de uluslararası bir kitap hazırlanacak.

Proje ortakları arasında İtalya'dan EUproject, Fransa'dan Esprit Educatif, Romanya'dan Asociatia Pentru Educatie Si Formare Asef Bacau ve Türkiye'den ise İstanbul Sultangazi Halk Eğitimi Merkezi yer alıyor.

Karabük Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinden Mühendis Yılmaz Olcay'ın yürütücülüğünü üstlendiği projede araştırmacılar Doç. Dr. Çağrı Sel, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk Özcan ve Öğr. Görevlisi Dilek Çelik bulunuyor. Proje ekibi katılımcı ülkeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını teşvik ederek, dezavantajlı bireylerin mesleki eğitimine yönelik yenilikçi çözümler geliştirilmesine öncülük edecek.

Proje çerçevesinde, tekstil atıklarıyla geleneksel el sanatlarının nasıl birleştirilebileceği konusunda eğitimler, atölye çalışmaları ve uygulamalı programlar düzenlenecek. Ayrıca, elde edilen ürünlerin sosyal girişimcilik modeliyle pazarlanması hedeflenerek, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanacak. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük'ten Dezavantajlılar İçin Yeşil Proje - Son Dakika

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