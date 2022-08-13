Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma sürprizi - Son Dakika
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Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma sürprizi

13.08.2022 12:56
Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma sürprizi

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çocuk Meclisi üyeleri, hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu ilçede çevre temizliğinde çalışan belediye işçilerine dondurma sürprizi yaptı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde Çocuk Meclisi üyeleri, hava sıcaklığının 36 dereceyi bulduğu ilçede çevre temizliğinde çalışan belediye işçilerine dondurma sürprizi yaptı.

Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisinde bulunan çocuk üyeler en sevdikleri yiyecek olan dondurmayı bu kez sıcak havada çalışan belediye işçileri ile paylaştı. Safranbolu Belediyesi Çocuk Meclisi yaz tatili döneminde de çalışmalarına devam ediyor. Sıcak havalarda çalışan belediye işçileri için dondurma ikramında bulunmak isteyen çocuklar Safranbolu Belediyesi yetkililerine durumu iletti. Bu fikir ile harekete geçen ekipler çocuklarla birlikte Safranbolu'nun farklı noktalarında asfalt ve çevre düzenlemesinde çalışma yapan belediye ekiplerine dondurma ve su ikramında bulundu.

Çocuk Meclisi üyelerinden Toprak Cengiz, dondurmayı bütün çocukların çok sevse de paylaşmak gerektiğini de belirterek, "En son hepimiz de yiyeceğiz ama öncesinde paylaşmamız lazım. Çok sıcak var. Sıcakta çalışıyorlar. Asfalt yapıyorlardı. Asfalt da çok sıcaktı. Üstüne basınca sıcaktan etkileniyorlardı. Onların da dondurma yemeye hakları var. Serinlemelerini istedik. Hasta olmasınlar diye dondurma ile beraber su da ikram ettik" dedi. - KARABÜK

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Kaynak: İHA

Safranbolu, Karabük, Çocuk, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma sürprizi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Safranbolu'da çocuklardan belediye işçilerine dondurma sürprizi - Son Dakika
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