Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti\'ni ziyaret etti

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti. Ziyarette, antik kent hakkında bilgi verildi ve heyet antik kentte bulunan yapıları gezdi. Rektör Kırışık, kazı çalışmalarına desteklerinin devam edeceğini belirtti.

16.07.2024 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, M. Ö. 1. yüzyılda kurularak M. S. 8. yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti.

Ziyarette Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Rektör Kırışık ve beraberindeki heyete Hadrianopolis Antik Kenti hakkında bilgi verdi.

Heyet daha sonra " Karadeniz'in Zeugması" olarak adlandırılan antik kentte bulunan hamam, iki kilise yapısı, kaya mezarları, tiyatro, kemerli ve kubbeli yapı, iç kale, sur, villa, diğer anıtsal binalar, bazı kült alanlar, yer altı kaya yerleşkesi ve Roma hamamının tepidarium (ılıklık) bölümü üzerinde yapılan cam terası gezdi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, 55 öğrenciden oluşan kazı ekibiyle de sohbet ederek kazı çalışmalarına desteklerinin devam edeceği belirtti. Ayrıca Rektör Kırışık, Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'a misafirperverliği için teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, Rektör Hocaya ziyaretlerinden ve kazı çalışmalarına desteklerinden dolayı çok teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Fatih Kırışık, Karabük, Rektör, Kültür, Yerel, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL ’ye yükseltildi En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL 'ye yükseltildi
11:56 Özel Harekatçıların Bahçeli’nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler Özel Harekatçıların Bahçeli'nin elini öptüğü ziyaretten yeni görüntüler
10:41 ÖSYM’den emsal niteliğinde karar Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek ÖSYM'den emsal niteliğinde karar! Mağduriyet yaşayan öğrenciler tekrar sınava girecek
08:32 2024 YKS’ye İstanbul damgası 5 aday sınavdan birinci çıktı 2024 YKS'ye İstanbul damgası! 5 aday sınavdan birinci çıktı
07:35 2024 YKS sonuçları açıklandı 2024 YKS sonuçları açıklandı
11:54 İlişki uzmanı Adil Yıldırım’dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi İlişki uzmanı Adil Yıldırım'dan bomba itiraf: Seda Sayan kurduğumuz bir oyunda kazara evlendi
11:39 İstanbul’da hayrete düşüren görüntü Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti İstanbul'da hayrete düşüren görüntü! Kadın, erkek sürücünün kucağında yolculuk etti
11:28 Arda Güler sevgilisiyle Bodrum’da sezonun stresini attı Görenler telefonuna sarıldı Arda Güler sevgilisiyle Bodrum'da sezonun stresini attı! Görenler telefonuna sarıldı
11:17 Gümüşhane’de korkunç kaza Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu Gümüşhane'de korkunç kaza! Hurdaya dönen otomobil yaşlı çifte mezar oldu
11:03 16 yaşındaki kıza toplu istismar Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler 16 yaşındaki kıza toplu istismar! Erkek kıyafeti giydirerek evine gönderdiler
11:02 Bunu kimse beklemiyordu Mourinho’nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig’den talip var Bunu kimse beklemiyordu! Mourinho'nun kalemini kırdığı futbolcuya Premier Lig'den talip var
10:45 Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun’a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses Fenerbahçe ile anlaşan Cenk Tosun'a Beşiktaş taraftarından olay beste: Paşa değil artık Prenses
10:40 Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti Fiziğini gören sessiz kalamadı Pelin Akil beyaz bikinisiyle kamera karşısına geçti! Fiziğini gören sessiz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2024 12:20:19. #1.13#
SON DAKİKA: Karabük Üniversitesi Rektörü Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement