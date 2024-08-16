Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Sağlık Konusunda Titizlikle İzliyor - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Sağlık Konusunda Titizlikle İzliyor

Karabük Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğrultusunda uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini duyurdu.

16.08.2024 12:52
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Karabük Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklamaları doğrultusunda uluslararası öğrencilerin diğer tüm öğrenciler gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlendiğini duyurdu.

Karabük Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun şekilde hareket edilmektedir" denildi.

Karabük Üniversitesi olarak öğrencileri, personelleri ve halkı sağlık başta olmak üzere her türlü risklere karşı korumak için daima sorumluluk bilinci ile hareket edildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak çalışarak gerekli önlemleri titizlikle almaktayız. Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından yapılan son açıklamalar ve gelişmeler doğrultusunda da Karabük Üniversitesi, süreci yakından takip etmekle birlikte Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü gibi ilgili resmi kurumlarla koordineli olarak hareket etmektedir. Uluslararası öğrencilerimiz de diğer tüm öğrencilerimiz gibi toplum sağlığını tehdit edecek herhangi bir duruma karşı titizlikle izlenmekte ve geçmişte olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili kurumların talimatlarına ve tavsiyelerine uygun şekilde hareket edilmektedir. Karabük Üniversitesi olarak, bu hususta gereken önlemleri ilgili birimlerle koordineli şekilde almakta, mensuplarının, öğrencilerinin ve halkımızın sağlığının koruması konusunda büyük bir hassasiyet göstermekteyiz" ifadelerine yer verildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrencileri Sağlık Konusunda Titizlikle İzliyor - Son Dakika

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