Karabük Üniversitesi YÖK'te Yapay Zeka Toplantısına Katıldı - Son Dakika
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Karabük Üniversitesi YÖK'te Yapay Zeka Toplantısına Katıldı

Karabük Üniversitesi YÖK\'te Yapay Zeka Toplantısına Katıldı

Rektör Kırışık, YÖK'te yapay zeka programlarını değerlendirdi ve üniversitenin gelişimini tanıttı.

28.01.2025 13:09
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Yükseköğretim Kurulunda (YÖK) gerçekleştirilen 'Yapay Zeka Temelli Programların Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Rektör Kırışık, toplantının ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile bir görüşme gerçekleştirdi. Karabük Üniversitesinin dijital dönüşüm süreçleri hakkında YÖK Başkanı Özvar'a bilgi veren Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun kuruluşunu başarıyla gerçekleştirdiğini, gelişmiş bilgisayarlarla donatılan 4 laboratuvar kurulduğunu, yapay zeka çalışma takımı ve yapay zeka yüksek lisans programları ile yapay zeka alanında çok üstün yeteneklere sahip bir üniversite haline geldiğini ifade etti.

Rektör Kırışık, Karabük Üniversitesinin Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği bölümleri ile Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulunu desteklediğini, eğitimlerin yüz yüze gerçekleştirildiğini ve öğrencilerin aldıkları eğitimlerden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Ankara'da düzenlenen toplantıda, Türkiye genelindeki üniversitelerde yapay zeka alanındaki eğitim programlarının durumu, mevcut uygulamalar ve gelecekteki gelişim alanları ele alındı.

Üniversite rektörlerinin katıldığı toplantıda yapay zeka temelli eğitim programlarının akademik müfredata entegrasyonu, disiplinler arası iş birliği fırsatları ve sektörel ihtiyaçlara yönelik insan kaynağı yetiştirilmesi gibi konular görüşüldü. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karabük Üniversitesi YÖK'te Yapay Zeka Toplantısına Katıldı - Son Dakika

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