Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti

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Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Vali Yavuz, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Hızını Düşür, Yolun Sonu Bayram Olsun" etkinliği bünyesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında denetim yaptı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Yavuz, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulunurken, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

"Önceki günlere göre trafik yoğunluğumuz var"

Uygulamanın sonunda gazetecilere konuşan Vali Yavuz, "Bugün 9 günlük Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Karabükümüzde de ana arterlerimizde vatandaşlarımız sevdiklerine kavuşmak için Kurban Bayramı yolculuğuna çıktılar. Bütün arterlerimizde önceki günlere göre bir trafik yoğunluğumuz var ama akıcı bir trafik yoğunluğumuz var. Ben bütün vatandaşlarımızdan sevdiklerine, saydıklarına, ailelerine sağlıkla, huzurla, kazasız belasız kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimizin ve Karabüklü hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

"İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bütün ülkemizde 81 ilimizde olduğu gibi Karabük ilimizde de trafik tedbirlerimizi ve Kurban Bayramı tedbirlerimizi uygulamaya koyuyoruz" diyen Yavuz, "Bugün de burada emniyet personelini yapmış olduğu trafik denetimlerimize katılarak, onlarla birlikte vatandaşlarımızın hem bayramlarını tebrik ettik hem de trafik denetimlerine katıldık" ifadelerini kullandı.

9 gün boyunca sahada olacaklarını aktaran Yavuz, "Emniyetimiz 59 ekip, 494 personel, jandarmamız ise 101 ekip, 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip ve 929 personelle bayram boyunca, bu tatil boyunca sahada olacağız. Biz vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, aşırı hız yapmamalarını, telefonla konuşmamalarını, yorgunluk belirtisi hissettiklerinde mola vererek, yorgunluklarını gidermelerini özellikle kendilerinden istiyoruz. Trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Çünkü sevdikleri onları tek parça olarak, sevdikleri onları bir an önce sağ salim huzurlu şekilde görmek istiyor" diye konuştu. - KARABÜK