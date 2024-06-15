Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulunmak amacıyla trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti. Vali Yavuz, sürücülere kurallara uymaları konusunda ikazlarda bulunurken, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti. Ayrıca, Karabük'te 9 günlük Kurban Bayramı boyunca emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada olacağı belirtildi.

15.06.2024 15:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret ederek bayram tatiline gelen sürücülere ve yolculara uyarılarda bulundu.

Vali Yavuz, İçişleri Bakanlığınca farkındalık oluşturmak amacıyla "Hızını Düşür, Yolun Sonu Bayram Olsun" etkinliği bünyesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü uygulama noktasında denetim yaptı. Tek tek durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını kutlayan Yavuz, sürücülere kurallara uyması konusunda ikazlarda bulunurken, çocuklara da kırmızı düdük hediye etti.

"Önceki günlere göre trafik yoğunluğumuz var"

Uygulamanın sonunda gazetecilere konuşan Vali Yavuz, "Bugün 9 günlük Kurban Bayramı'nın ilk günündeyiz. Ülkemizin her köşesinde olduğu gibi Karabükümüzde de ana arterlerimizde vatandaşlarımız sevdiklerine kavuşmak için Kurban Bayramı yolculuğuna çıktılar. Bütün arterlerimizde önceki günlere göre bir trafik yoğunluğumuz var ama akıcı bir trafik yoğunluğumuz var. Ben bütün vatandaşlarımızdan sevdiklerine, saydıklarına, ailelerine sağlıkla, huzurla, kazasız belasız kavuşmalarını diliyorum. Aziz milletimizin ve Karabüklü hemşehrilerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

"İçişleri Bakanlığımızın talimatıyla bütün ülkemizde 81 ilimizde olduğu gibi Karabük ilimizde de trafik tedbirlerimizi ve Kurban Bayramı tedbirlerimizi uygulamaya koyuyoruz" diyen Yavuz, "Bugün de burada emniyet personelini yapmış olduğu trafik denetimlerimize katılarak, onlarla birlikte vatandaşlarımızın hem bayramlarını tebrik ettik hem de trafik denetimlerine katıldık" ifadelerini kullandı.

9 gün boyunca sahada olacaklarını aktaran Yavuz, "Emniyetimiz 59 ekip, 494 personel, jandarmamız ise 101 ekip, 435 personel olmak üzere toplam 160 ekip ve 929 personelle bayram boyunca, bu tatil boyunca sahada olacağız. Biz vatandaşlarımızın trafik kurallarına uymalarını, emniyet kemeri takmalarını, aşırı hız yapmamalarını, telefonla konuşmamalarını, yorgunluk belirtisi hissettiklerinde mola vererek, yorgunluklarını gidermelerini özellikle kendilerinden istiyoruz. Trafik kurallarına uymalarını bekliyoruz. Çünkü sevdikleri onları tek parça olarak, sevdikleri onları bir an önce sağ salim huzurlu şekilde görmek istiyor" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Mustafa Yavuz, Jandarma, Karabük, trafik, Tatil, Trafik, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:10 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracıyla yolu kapatarak eylem yapan şahıs tutuklandı
16:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan faiz çıkışı İndirim sinyali mi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz çıkışı! İndirim sinyali mi?
14:32 Kurbanlık dana firarda Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi Kurbanlık dana firarda! Trafiği birbirine katıp ilçe değiştirdi
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
17:08 Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılıyor Genç oyuncu Batuhan Yüzgüleç, Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katılıyor
16:55 EURO 2024’te Halil Umut Meler’e görev İşte düdük çalacağı maç EURO 2024'te Halil Umut Meler'e görev! İşte düdük çalacağı maç
16:55 Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı Tarkan, 7 yıl sonra çıkardığı albüm için 20 milyon lira harcadı
16:38 Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira Bungalov fiyatları dudak uçuklatıyor: 9 günlük tatil 70 bin lira
16:38 Polonya maçında sakatlanmıştı İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı Polonya maçında sakatlanmıştı! İrfan Can Kahveci, EURO 2024 kadrosundan çıkartılacak mı?
16:14 MasterChef Türkiye’de ilk seçmeler başladı Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı MasterChef Türkiye'de ilk seçmeler başladı! Yarışmacıların hikayeleri şefleri duygulandırdı
16:04 İlk 11’de oynatacak mı Montella’dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri İlk 11'de oynatacak mı? Montella'dan çok konuşulacak Arda Güler sözleri
14:52 Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum Kardeşini acı çekmesin diye öldüren ağabeye ağırlaştırılmış müebbet cezası: Kardeşimin nefesini tuttuğuna inanıyorum
14:47 Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı Oyuncu Yusuf Atala, devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 17:45:31. #1.12#
SON DAKİKA: Karabük Valisi Mustafa Yavuz, trafik ve asayiş uygulama noktalarını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement