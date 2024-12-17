Karabük-Zonguldak-Bartın Tanıtım Günleri Coşkuyla Sona Erdi

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Batı Karadeniz'in zengin kültürel dokusunu, yöresel lezzetlerini ve el sanatlarını İstanbullularla buluşturan Karabük-Zonguldak- Bartın Tanıtım Günleri coşkulu bir kapanış töreniyle sona erdi. 13-15 Aralık tarihlerinde Hasbahçe'de düzenlenen etkinlikte Karadeniz'in kültürel mirası ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Hasbahçe'de gerçekleştirilen etkinlik boyunca, bölgenin eşsiz ürünleri ve kültürel hazineleri sergilendi. Ayrıca çeşitli atölye çalışmaları, el sanatları sergileri ve sahne gösterileriyle misafirlere unutulmaz anlar yaşatıldı.

Kapanış töreninde konuşan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, etkinliğe gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Batı Karadeniz'in kültürel zenginliklerini hemşerilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşadık. Üç gün boyunca Karadeniz'in lezzetlerini, el sanatlarını ve sıcak misafirperverliğini Kağıthane'de hissettik. Türkiye'mizin şehirlerini Kağıthane'mizde ağırlamaya devam edeceğiz". - İSTANBUL