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Karaburun Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Merkezi Kampanyası Hedefine Ulaştı - Son Dakika
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Karaburun Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Merkezi Kampanyası Hedefine Ulaştı

Karaburun Belediyesi önderliğinde başlatılan Karaburun Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Merkezi Kampanyası'nda hedefe ulaşıldı. Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, diyaliz hastalarının uzak mesafelere gitmek zorunda kalmadan tedavi olabileceği bir merkezin açılmasının önemini vurguladı.

Karaburun Devlet Hastanesi\'ne Diyaliz Merkezi Kampanyası Hedefine Ulaştı
21.12.2023 - 19:11,
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Karaburun Belediyesi önderliğinde, Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi iş birliğiyle 6 ay önce başlatılan Karaburun Devlet Hastanesi'ne Diyaliz Merkezi Kampanyası'nda hedefe ulaşıldı. Katkıda bulunan tüm özel-resmi kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve kişilere teşekkür eden Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, diyaliz hastası hemşerilerinin en yakın diyaliz merkezinin yer aldığı Urla'ya haftanın üç günü gidip-gelmek dahil 110 kilometrelik yol eziyetinden kurtulduğunu belirterek, "Bu Karaburun'un güç birliğinin sonucudur. 6 cihazla sağlık hizmeti faaliyetine başlayan, diyaliz tedavisi ihtiyacı olan hastalarımız ve ailelerine hayırlı olsun" dedi.

Sağlık alanında hizmetlere yerinde ve zaman kaybetmeksizin erişim, çağdaş ve yurttaşı merkezine alan sosyal devlet olmanın bir gereği. Kamu hizmetleri alanında merkez ilçelerin aldığı paya kıyasla, zaman zaman kimi otoritelerce 'İzmir'in mahrumiyet bölgesi' olarak da nitelendirilen Karaburun, yerel dayanışmayla zorlukları beraber aşıyor, halk için siyaset üstü güç birliğini başarıyor. Karaburun Belediyesi önderliğinde başlatılan, Karaburun Kaymakamlığı desteğiyle başta Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi olmak üzere Karaburun Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Casa Mimosa Otel, hayırsever iş insanları ve yurttaşların katılımıyla bir çığ gibi büyüyen 'Diyaliz Merkezi Dayanışması' bunun en önemli örneği oldu. Bu dayanışma, 6 diyaliz cihazının yanı sıra tedavi sırasında kullanılan bir kısım tıbbi malzemenin de teminine fırsat verdi.

URLA'DA YER VARSA GİT-GEL 110 KM, YER YOKSA İZMİR'E 220 KM YOLCULUK TARİH OLDU

Ayrıca merkez, hemodiyaliz hastası Karaburunluları, haftanın üç günü boyunca o da randevu alınabilirse en yakın diyaliz ünitesinin bulunduğu Urla'ya 55 km gidiş-55 km geliş 110 kilometre yolculuk yapma eziyetinden de kurtaran önemli bir rahatlama sağladı. Bazı hastaların ise, randevu doluluğu nedeniyle İzmir merkezdeki hastanelere 110 km gidiş-110 km geliş olmak üzere 220 kilometre yolculuk yapma zorunluğu da ortadan kalkmış oldu.

Karaburun Belediyesi Başkanlık Konağı'nda düzenlenen hayırsever plaket töreninde konuşan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, yaz sezonunda el emeği göz nuru ürünlerini Sevgi Sanat Sokağı'nda tezgahlarında satan ve hasılatının yüzde ellisini bu kampanyaya ayıran stant sahiplerinden iş insanlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve esnaf teşkilatına çorbada tuzu olan herkese teşekkür etti. Hayırseverler adına Casa Mimosa Otel'den Uğur Deveci'ye, Türk Anneler Derneği Mordoğan Şubesi Başkanı Kader Ekizler'e ve Karaburun Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı temsilen Başkan Yardımcısı Ömer Ak'a plaket takdim edildi.

HASTANEDE, BİRLİKTEN DOĞAN GURUR

Dayanışmanın bileşenleriyle birlikte Karaburun Devlet Hastanesi'ne ziyarette bulunan Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, hijyen önlemleri gözetmek hassasiyetiyle, hizmete açılan Diyaliz Servisi'nde Karaburun Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Lütfi Çetintepe tarafından ağırlanarak bilgilendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na merkezin hayat geçirilmesinde gerekli ruhsatın alınması işlemlerini hızla yaparak çözüm ürettikleri için teşekkür eden Başkan Erdoğan, şunları söyledi: "Herkes çözüm odaklı çalıştı, esas katkıyı bölge halkı koydu. Sivil toplum kuruluşlarımıza, hayırsever iş insanlarımıza, duyarlı yurttaşlarımıza müteşekkiriz. Karaburun'a kazandırılan Diyaliz Merkezi, birlik beraberliğin bir yere katkı sağlamasına en önemli ve örnek işlerden biri oldu. Kamu görevi icra eden tüm kurumlara, hastanemiz idarecilerine ve sağlık çalışanlarımıza, tüm hizmetlerde başarılar ve kolaylıklar diliyorum"

DİYALİZİN ÖNEMİ

İnsan vücudunda süzme işlevi gören böbreklerin işlevsiz kalması durumunda, metabolik atıkların vücuttan uzaklaştırılması için diyalize başvurulması gerekiyor. Kanı hastanın vücudundan bir kan hattı sistemi yoluyla, aynı zamanda yapay böbrek yoluyla böbreklere pompalayan diyaliz cihazında; haftada üç kez yaklaşık dört saat boyunca süren bir tedavi seansı uygulanıyor. Bu süre boyunca kandan, özel diyaliz sıvısıyla üre, ürik asit toksinler ve fazla su filtreleniyor. Filtrelenen bu maddeler ayrı bir döngüyle uzaklaştırılır. Organ nakli gereken süreçlere kadar, diyaliz, hastaların yaşamlarını sürdürebilmeleri için hayati bir öneme sahip.

Kaynak: ANKA
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