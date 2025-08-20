Karacabey Belediye Başkanı Çocuklarla Buluştu

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyaretinde çocukların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Pazar alanına girdiği anda etrafını saran miniklerin sevgi seli karşısında duygusal anlar yaşayan Karabatı, tüm çocuklarla tek tek ilgilenerek fotoğraf çektirdi. Çocukların kendisine gösterdiği bu samimi ilginin en büyük motivasyon kaynağı olduğunu belirten Başkan Karabatı, "Bu şehrin geleceği olan evlatlarımızın yüzünü güldürmek bizim için her şeyden daha değerli" dedi.

Gittiği her program ve etkinlikte çocukların yoğun ilgi gösterdiği Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, dün gerçekleştirdiği Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri ziyaretinde de benzer bir manzara ile karşılaştı.

Akşamüstü pazarcı esnafına "hayırlı işler" dilemek ve vatandaşlarla sohbet etmek üzere Ömer Matlı Kapalı Pazaryeri'ne giden Başkan Karabatı, pazaryerine girer girmez çocukların sevgi gösterisiyle karşılaştı. Pazara aileleriyle birlikte gelen çok sayıda çocuk, Karabatı'yı görünce hemen yanına koşarak sarıldı ve ardından da fotoğraf çektirdi.

Başkan Karabatı, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen çocuklarla tek tek ilgilenirken, hiçbirini geri çevirmedi. Çocukların ilgisine büyük bir içtenlikle karşılık veren Karabatı, onlarla sohbet etmeyi de ihmal etmedi. Pazaryerindeki samimi atmosfer, hem esnafın hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Çocukların kendisine yönelik yoğun ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, onların gösterdiği sevginin kendisi için her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti. Karabatı, "Çocuklarımızın bu güzel ilgisi bize büyük güç veriyor. Onları bende çok seviyorum. Bu şehirde her şeyden önce onların yüzünü güldürmek, daha mutlu bir Karacabey inşa etmek istiyoruz. Bugün burada bir kez daha gördük ki, yaptığımız her işin en büyük motivasyonu çocuklarımızın sevgisidir." dedi. - BURSA