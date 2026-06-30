Başkan Karabatı\'dan yangın uyarısı: "Bir kıvılcım, geleceğimizi kül etmesin"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuvvetli rüzgarın yangın riskini en üst seviyeye taşıdığına dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Ormanlar, tarım arazileri ve doğal yaşamın korunmasının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu vurgulayan Karabatı; ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin çevreye atılmaması, anız yakılmaması ve bahçe temizliği amacıyla kontrolsüz ateş kullanılmaması çağrısında bulundu. Karabatı, "Karacabey hepimizin ortak yuvası. Doğamızı, ormanlarımızı ve geleceğimizi korumak için el ele verelim" mesajını verdi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, son günlerde ilçede artış gösteren yangın olaylarına dikkat çekerek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Yaz mevsimiyle birlikte yükselen hava sıcaklıkları ve etkisini artıran rüzgarın yangın riskini ciddi boyutlara taşıdığını belirten Başkan Karabatı, herkesin daha dikkatli ve sorumlu davranması gerektiğini vurguladı.

Karacabey'in sahip olduğu ormanlık alanların, tarım arazilerinin ve doğal güzelliklerin gelecek nesillere bırakılacak en değerli miraslardan biri olduğunu ifade eden Başkan Karabatı, yangınların büyük bölümünün ihmal ve dikkatsizlik sonucu çıktığını hatırlatarak vatandaşları tedbirli olmaya davet etti.

Özellikle ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin gelişi güzel çevreye atılmaması ve tarım arazilerinde anız yakılmaması gerektiğinin altını çizen Karabatı, küçük görülen ihmallerin büyük felaketlere dönüşebileceğini söyledi.

Metruk binalar, boş arsalar ve kuru otlarla kaplı alanların da büyük risk oluşturduğunu belirten Başkan Karabatı, bu bölgelerde çok daha dikkatli olunması gerektiğini ifade etti. Bahçe temizliği amacıyla dahi kontrolsüz ateş yakılmaması gerektiğini dile getiren Karabatı, yangınların önlenmesinde toplumsal duyarlılığın hayati önem taşıdığını kaydetti.

Yangın belirtisi görüldüğü anda zaman kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesinin olabilecek felaketlerin önüne geçeceğini söyleyen Başkan Karabatı, vatandaşların göstereceği hassasiyetin ekiplerin mücadelesine önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

"Karacabey hepimizin ortak yuvası"

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Kıymetli hemşehrilerim; son günlerde ilçemizde meydana gelen yangınlar hepimizi derinden üzüyor. İçinde bulunduğumuz sıcak hava şartları ve kuvvetli rüzgar nedeniyle en küçük bir ihmal bile telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabiliyor. Bu nedenle tüm vatandaşlarımızdan daha dikkatli ve daha duyarlı olmalarını özellikle rica ediyorum.

Ormanlarımız, tarım alanlarımız ve doğal zenginliklerimiz yalnızca bugünün değil, çocuklarımızın ve gelecek nesillerimizin de emanetidir. Bir anlık dikkatsizlik yılların emeğini yok edebilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmayalım, sigara izmaritlerini yere atmayalım, anız yakmaktan kesinlikle kaçınalım. Kullanılmayan metruk binalar, boş araziler ve kuru otların bulunduğu alanlarda da azami özen gösterelim.

Yangınla mücadelede en büyük gücümüz, vatandaşlarımızın duyarlılığıdır. Duman veya yangın belirtisi gördüğünüz anda hiç vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ekiplerimize bilgi verin. Karacabey hepimizin ortak yuvası. Doğamızı, ormanlarımızı, tarım alanlarımızı ve geleceğimizi korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Gelin, bu zorlu süreçte el ele verelim, daha dikkatli olalım ve ilçemize birlikte sahip çıkalım."

Öte yandan Karacabey Belediyesi de yaz dönemi boyunca yangın riskine karşı ilgili kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürürken, vatandaşların göstereceği duyarlılığın olabilecek yangınların önlenmesinde en büyük destek olacağına dikkat çekti. Belediye yetkilileri, doğal yaşamın korunması ve can kayıplarının önüne geçilmesi adına herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinin büyük önem taşıdığını belirtti. - BURSA