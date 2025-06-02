Karacabey'de Bayram Öncesi Geniş Kapsamlı Gıda Denetimleri - Son Dakika
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Karacabey'de Bayram Öncesi Geniş Kapsamlı Gıda Denetimleri

Karacabey\'de Bayram Öncesi Geniş Kapsamlı Gıda Denetimleri
02.06.2025 17:17  Güncelleme: 17:19
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Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kurban Bayramı öncesinde pastane ve fırınları denetleyerek hijyen kurallarını ve ruhsatları kontrol etti. Başkan Fatih Karabatı, vatandaşların sağlığını korumak amacıyla denetimlerin bayram boyunca devam edeceğini bildirdi.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yaklaşan bayram öncesinde ilçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmeleri mercek altına aldı. Hijyen kurallarından ruhsat kontrollerine kadar her detayın titizlikle incelendiği denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden durumlara karşı gerekli uyarılar ve yaptırımlar uygulandı. Başkan Fatih Karabatı, bayram süresince ve sonrasında da denetimlerin aralıksız süreceğini belirtti.

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde ilçe genelindeki pastane, fırın ve unlu mamul üretimi yapan işletmelere yönelik geniş kapsamlı denetimler gerçekleştirdi. Halk sağlığını korumaya yönelik yapılan bu kontrollerde, hijyen kuralları, üretim alanlarının temizliği, çalışanların kişisel hijyen durumu ve ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle incelendi.

Denetimlerde iş yeri ruhsatları, gramaj kontrolleri ve fiyat etiketleri de gözden geçirilirken, vatandaşların bayramda gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi adına gerekli tüm önlemlerin alındığı belirtildi. Zabıta ekipleri, kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunarak, eksiklerin giderilmesi için süre tanıdı. Gerekli hallerde ise cezai işlemler uygulandı.

"Vatandaşlarımızın sağlığı önceliğimiz"

Belediye Başkanı Fatih Karabatı, yaptığı açıklamada, bayram dönemlerinde gıda tüketiminin artmasına bağlı olarak denetimlerin daha da önem kazandığını belirtti. Karabatı, "Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmeleri bizim önceliğimizdir. Bu kapsamda, Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bayram süresince ve sonrasında da kontrollerimiz devam edecek" dedi.

"Duyarlı esnafımıza teşekkür ediyoruz"

Başkan Karabatı ayrıca, hijyen kurallarına dikkat eden ve gıda güvenliği konusunda titiz davranan esnafa teşekkür ederek, bu duyarlılığın tüm işletmelere örnek olması gerektiğini vurguladı. Denetimlerin hem halk sağlığını korumaya hem de haksız rekabetin önüne geçmeye yönelik olduğunu ifade etti.

Öte yandan Karacabey Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca da nöbetçi ekiplerle sahada olacağını bildirerek, vatandaşların karşılaşabileceği olumsuz durumlara anında müdahale edileceğini duyurdu. Belediye yetkilileri, herhangi bir şikayet ya da ihlal durumunda vatandaşların 153 Zabıta Hattı üzerinden Belediye'ye ulaşabileceklerini hatırlattı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Karacabey'de Bayram Öncesi Geniş Kapsamlı Gıda Denetimleri - Son Dakika

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